Inauguran oficialmente torneo de la Amistad en Aguascalientes

Aguascalientes. La inauguración del Torneo de la Amistad 2019 se llevó a cabo este jueves en el Estadio Victoria, evento deportivo que por segunda ocasión tiene como sede oficial Aguascalientes, y que reúne a las familias de la Red de Colegios Semper Altius y de las Escuelas Mano Amiga .

Cada uno de los colegios participantes de diferentes partes del país desfilaron en el Estadio Victoria en un ambiente lleno de emoción, fraternidad por parte de las familias que se dieron cita en el lugar

“Como papá tienes también que ser disciplinado para que también tus hijos sean disciplinados , decirles que la perseverancia , el compromiso sobre todo te va a dar el éxito , sea cual sea el resultado si tu entregas tu mejor versión estarás conforme contigo mismo “ , dijo Paola Hernandez , madre de uno de los competidores de Mano Amiga Tapachula

Después de desfile de cada uno de los deportistas que competirán en 10 disciplinas se dio paso a los Honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional por Nacho Pérez ex participante de la Voz Mexico y también exalumno del colegio Cumbres de Aguascalientes .

El padre Paul Lara, Legionario de Cristo fue el encargado de dar un mensaje a los más de 7 mil deportistas, sus familias y entrenadores que participan en el Torneo de la Amistad así como agradecer a las autoridades

"Que impresionante contemplar lo que veo delante de mi, los deportistas, los papás, entrenadores, consagrados, consagradas, capellanes todos unidos como una gran familia . El tema del Torneo es la unión hace Familia , agradezco a Dios ver precisamente eso aquí una familia unida entorno al deporte, a los mismos valores, principios, amistad y fe , les invito a dar un regalo muy grande a Dios a esta ciudad , a nuestra sociedad y a nosotros mismos esforzándonos por hacer vivo este lema y vivir realmente este torneo como gran familia"., dijo.

Para dar paso a unos de los momentos más emocionantes que fue el encendido del pebetero para que quedaran formalmente inaugurado el torneo de la Amistad Aguascalientes 2019 el cual fue encendido por los deportistas María Chavez Villarreal y Alejandro Gutiérrez Gudiño

“Una adrenalina increíbl , la adrenalina aquí en la inauguración padrísimo. He aprendido que perder o ganar un partido te deja muchas enseñanzas. Yo juego golf desde los cinco años y gracias a mi educación he logrado ganar muchas cosas", expresó María Chavez Villarreal

Para finalizar, el cantante Nacho Pérez cerró la noche en donde los jóvenes y las familias se mostraron entusiasmados de poder estar en el torneo que fomenta los valores, la disciplina, amistad y la unión familiar.

"Muy bien, porque puede aprender más sobre las cosas, yo he aprendido en este tipo de torneos que no todo es ganar sino también perder , he conocido a nuevos amigos y a nueva gente", comentó María Catalina participante de tan solo 8 años de edad en la disciplina de Natación y Atletismo del Cumbres International School Lomas

El profesor de Natación, en el Colegio Cumbres, David Perea indicó que este tipo de torneos les ayudan mucho a los jóvenes.

“Esto es lo mejor que hay para el colegio y también para la superación de los chicos es lo máximo para ellos y obviamente también para nosotros lo que representa este torneo . Aprenden valores , la lealtad hacia el colegio , el respeto y el juego limpio” , afirmó.

Al respecto, el Secretario de Turismo del Estado, Jorge López en entrevista para El Financiero señaló que el Torneo de la Amistad que se realizará hasta el 19 de noviembre , generará una derrama económica de 400 millones de pesos y actualmente se tiene una ocupación hotelera al 100 por ciento

"Más de 400 millones de derrama económica , el día de hoy tenemos a un 100 por ciento la ocupación hotelera y pues esto será una gran vitrina para Aguascalientes para mostrar su dinamismo económico , los aspectos tan importantes que lo hacen ser uno de los estados más seguros del país".