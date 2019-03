INAI exige a SCT dar detalles del Tren Maya

Luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) afirmó que no tenía documento del costo y mitigación de los impactos ambientales por la construcción del Tren Maya, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la dependencia a buscar y dar a conocer costos, beneficios, estudios y planeación ejecutiva del proyecto.

El comisionado Joel Salas Suárez, recordó que “La actual administración se comprometió a reafirma la transparencia”.

Expuso que “los estudios ambientales y sociales no son requerimientos burocráticos, son medidas para prevenir violaciones a los derechos de las personas, que en muchos casos son poblaciones vulnerables. El desarrollo económico no debe comprometer el medio ambiente sano y sustentable”.

“Para atender las necesidades de información, conviene impulsar un ejercicio de transparencia proactiva que garantice la divulgación de información pública pertinente sobre el costo-beneficio del proyecto Tren Maya y el resto de los proyectos nacionales de infraestructura, así como de las acciones para mitigar sus impactos ambientales.

En el folio de la solicitud: 0000900013419, número de expediente RRA 1505/19, se menciona que en respuesta al particular que solicitó la información, la SCT, por conducto de la subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, señaló que no encontró ningún documento. La Subsecretaría de Transporte indicó que no interviene en el proyecto ni en la construcción del Tren Maya.