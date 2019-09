Suspenden a directora de Oncología tras presuntamente decir que paciente 'se vaya a morir a su casa'

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspendió de forma temporal a la doctora María de Jesús Nambo Lucio como titular del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Esto, luego de que se diera a conocer un audio en el que presuntamente la doctora le comenta a uno de sus colegas que un paciente “se vaya a morir a su casa”.

"Posterior a la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la UMAE Hospital de Oncología CMN SXXI, se decidió separar temporalmente a la doctora María de Jesús Nambo Lucio, como titular de esta Unidad Médica, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes", indicó el IMSS en un comunicado publicado en su página de internet.

La Junta también decidió nombrar como encargada de despacho del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI a la doctora Isabel Alvarado Cabrero.

"Esta unidad continuará brindando la atención a pacientes con linfedema", detalló el instituto.

Este jueves, Milenio dio a conocer un audio en el que presuntamente Nambo Lucio asegura que no puede tener a un paciente en el hospital y que se vaya a morir a su casa.

"No, yo creo hoy ya se va a su casa, yo creo que lo damos en corto. NO lo vamos a tener ocho horas, de ocho a 20 horas en urgencias. No va a subir a piso, ya que se vaya a morir a su casa", se escucha en la grabación.