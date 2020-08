Impulsa Morena la corrupción en el PT, acusa Encuentro Social; advierte que dejaría alianza si no se frena

El coordinador del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, Jorge Argüelles Victorero, denunció que Morena “impulsa y dignifica la corrupción y la vulgar ambición de poder del PT”.

Por eso advirtió que “si las cosas no cambian”, si desde la Junta de Coordinación Política, que preside Morena y Mario Delgado, no se pone orden y se respetan la ley y los acuerdos “definitivamente saldremos de la alianza con Morena, PT y el PVEM”.

“Si las cosas no cambian y no se hacen de manera correcta, nosotros no tenemos nada que hacer ahí”, remarcó en entrevista con EL FINANCIERO.

“Si Morena quiere dignificar la corrupción y la vulgar ambición de poder por el poder del PT, ahí que se queden con su Cámara, nosotros somos aliados del Presidente y el diálogo será directo con él”, aseguró.

Sostuvo que la Junta de Coordinación Política y Mario Delgado deben ser los responsables de poner orden y hacer que la ley y los acuerdos se respeten y no se está haciendo. Luego de denunciar que el PT paga hasta cinco millones de pesos a todo diputado del PES, o cualquier partido, que se pase a sus filas para ganarle al PRI en curules y hacerse de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, compartió que en Morena sólo ha habido un silencio cómplice y permite e impulsa esta práctica.

“Morena no debe seguir impulsando este tipo de acciones y si nos quieren hacer cree que está bien, pues no está bien; es una vulgar ambición que tienen del poder por el poder. Nosotros llegamos para hacer las cosas diferentes, para hacer las cosas bien, llegamos para cambiar este país y si Morena no lo quiere hacer nosotros no los vamos a acompañar”, enfatizó Argüelles.

Anticipó que si el PT intenta comprar o corromper a otro diputado del PES “entonces yo mismo le transfiero 15 diputados al PRI” para que al PT le cueste más trabajo. “No es por defender el PRI, que quede claro, sino la legalidad”, dijo. El PT inició con 29 y hoy tiene ya 43 y el PRI 46.

“Morena podrá hacer lo que quiera con su partido y con el PT, pero nosotros somos un grupo autónomo, independiente de Morena; nosotros somos aliados del Presidente de la República, aliados de Andrés Manuel López Obrador. Si Morena quiere o no dignar toda la corrupción de uno de sus aliados es un problema de Morena, nosotros no nos vamos a meter en eso”, insistió.

“Nosotros nos vamos a manejar de manera limpia y de manera legal, no vamos a faltar a los acuerdos. Somos congruentes con lo que dijimos con lo que hacemos con lo que votamos, la de ellos es una lucha del poder por el poder, buscar tener posiciones, de tener el control a como dé lugar, son unos corruptos”, criticó.

“El órgano responsable de tener el orden, el control, es la Junta de Coordinación Política, debe ser el máximo órgano que respete la ley de manera impoluta, que se respeten los acuerdos, de ahí debería desencadenarse el máximo respeto a la ley y al legalidad, y si no se está haciendo, si ahí no se respeta la ley, entonces qué vamos hacer como país, qué futuro tenemos como Cuarta Transformación, sería un absurdo”, dijo.