'Igualdad de género, una lucha inacabada': académicas y políticas

Lograr la igualdad entre hombres y mujeres en México es todavía una lucha inacabada, los hombres se resisten a compartir el poder, prevalece el machismo y la discriminación contra las mujeres, concluyeron académicas y mujeres de la política.

En el foro “Mujeres: ¿En camino a una sociedad equitativa?”, organizado por EL FINANCIERO Bloomberg, moderado por la periodista Sofía Villalobos, coincidieron en que si bien se ha avanzado en reformas en materia de equidad de género, el problema ha sido su implementación.

Alexandra Haas, académica del CIDE, planteó que a las mujeres aún se les castiga en los ascensos y en sus ingresos por embarazo, y persiste la idea equivocada de que una mujer embarazada abandonará el trabajo.

La también extitular del Conapred recalcó que “hay una cosa central, que es compartir las tareas de cuidado; no se va a lograr que las mujeres puedan participar en el mercado de trabajo, no se logrará una mayor inserción laboral si no se empiezan a compartir los cuidados de niñas, niños, personas con discapacidad y personas mayores”.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, comentó que “aunque en los videoescándalos de corrupción y sobornos no aparece ninguna mujer, lo que da mucho gusto, los hombres no quieren compartir el poder; no hemos llegado a la igualdad”.

Incluso, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “es un macho” y no ha sido sensible ante los problemas de las mujeres en México. “Hay una absoluta falta de sensibilidad del Presidente. Desde mi punto de vista es un macho, por la manera en que se refiere a las mujeres, por no ponerse cubrebocas; esos son esquemas de machismo. Así es como los hombres actúan”, reclamó.

Angélica de la Peña, exsenadora del PRD, expuso que se ha avanzado en reformas de paridad, “pero el problema ha sido que ese marco jurídico se implemente”.

“Las mujeres sufren violencia en un tercio de su vida. Estamos frente a un fenómeno que, en conjunto, se da en lo privado, dentro de las paredes de un hogar, de una familia”.

Si aún hay un 43 por cionto de mujeres agredidas por sus esposos y un 46.5 mujeres de 15 años o más víctimas de la violencia por cualquier agresor, “aún falta mucho por hacer”, señalaron las expositoras. Meet point. Alexandra Haas, Angélica de la Peña, Xóchitl Gálvez y Sofía Villalobos.