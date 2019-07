Ignorancia e incapacidad impera en toma decisiones del sector salud: Narro

El doctor José Narro pidió este lunes defender al sistema de salud y no dejar que “nos gane la ignorancia, el desconocimiento, la insuficiencia de una política pública o la incapacidad para la toma de las decisiones”.

Llamó a la ciudadanía a “exigir el derecho constitucional al servicio médico”, y advirtió que ante la insistencia del nuevo Gobierno federal de reducir a la mitad las becas de los médicos pasantes, internos y residentes, “no despierten al puma, no hagan que salgan a la calle los residentes, pasantes e internos, porque muchos vamos a estar con ellos y saldremos en defensa de sus becas, tienen derecho”.

El exrector de la UNAM y expriista dijo que la salud no tiene colores ni partidos y no debe ser motivo de división, sino de unidad. “La salud es de todos y es un derecho, por lo que hay ya hasta mecanismos jurídicos para reclamar ese derecho. ¡Háganlo! no es aspiracional, sí se puede, y no podemos ir hacia atrás”, dijo.

A participar este lunes en un Conversatorio sobre los Problemas y Retos en el Sector Salud, organizado por el movimiento ciudadano Futuro 21, Narro Robles insistió en su llamado al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a no descalificar ni acabar con lo que sí ha funcionado.

Señaló que el nuevo Gobierno “no debe ir con el reloj al revés ni con el calendario equivocado”. Expresó además que el país tiene una enorme pluralidad, por lo que todos tenemos la obligación de cuidarla. Al respecto, sostuvo que no es un asunto de política sino de política pública, que debe interesar a toda la ciudadanía.

“México no es país de una sola persona, es de 125 millones de mexicanos que piensan de manera distinta, con acuerdos y desacuerdos, con la responsabilidad de cuidar de las instituciones de México, como las instituciones de salud, porque están en riesgo, no es responsabilidad de un solo partido, es de toda la sociedad”, apuntó.

“Si en lugar de conservar lo que funciona lo ponemos en riesgo le vamos a hacer un muy mal servicio a la salud en México. Si en lugar de corregir lo que no funciona, que sí lo hay, dejamos que se profundicen los problemas, si vamos a dejar que nos gane la ignorancia, el desconocimiento y la incapacidad, muy pronto vamos a poner en riesgo todo lo que pase en materia de salud”, alertó.

“Lo justo es decir ni todo está tan mal, ni todo está tan mal”, precisó.

Quien fue también secretario de Salud durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto –y criticado por diversas irregularidades y actos de corrupción en el sistema- reconoció que hay mucho por mejorar y corregir, pero sin poner en riesgo el sistema de salud.

“No se pueden poner en riesgo las más de 24 mil unidades médicas, a los casi un millón de trabajadores, a las casi 320 mil enfermeras, a los casi 215 mil médicos, al casi un millón de personas que van diariamente por un servicio médico, a los casi cuatro mil 500 nacimientos diarios, a los 16 mil ingresos hospitalarios al día, a las 10 mil cirugías aproximadamente diarias, a las 100 mil atenciones de urgencias diarias, cientos de miles de consultas especializadas diarias y veintenas de miles de otras acciones médicas al día”, subrayó.

Planteó que “falta hoy la construcción de una política que tome en cuenta lo que sí ha servido y funcionado, y que se planteen correcciones a las necesidades, a los problemas y las insuficiencias”.