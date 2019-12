Hoy solo puedo pensar en mi deseo de vivir, dice Julián LeBarón en marcha

Julián LeBarón dijo es domingo en su intervención en el mitin del Monumento a la Revolución que su corazón está lleno de dolor, pero que tanto él como su familia no se oponen al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino a las políticas de seguridad que ha dispuesto porque hasta ahora no han funcionado.

"Perdonen si ofendo a alguien, pero mi corazón está lleno de dolor. Mi voz tiembla de furia. Perdonen por venir aquí a decir que hoy no me importa la economía, ni la corrupción, ni el aeropuerto, ni los colores de partidos políticos", dijo el líder mormón en su discurso en el monumento a la Revolución.

"Perdonen si no es mi interés mentarle la madre al Presidente... ni los discursos de dos plazas distintas de esta ciudad capital. Perdonen, mi corazón está demasiado lleno de dolor, y extrañamente hoy solo puedo pensar en mi deseo de vivir", sostuvo LeBarón.

Julián LeBarón aseguró que la libertad está amenazada, por eso señaló que hay que estar unidos para defender la vida, "dejemos de pelearnos y darnos un abrazo".

El líder mormón confirmó que este lunes se reunirá con López Obrador para tratar el tema de los avances de las investigaciones de la masacre de la que fue víctima su familia a principios de noviembre.

"Nosotros creemos que tenemos que saber quiénes fueron y hacerlo público. Estas personas que están asesinando a mexicanos en el país no son mexicanos, ellos no tienen patria, no tienen pueblo y no tienen madre. Y todos debemos unirnos para detenerlos", convocó.

Julián LeBarón dijo que participó en esa movilización porque quiere que México esté unido, pues persisten muchas divisiones.

Subrayó que también está contra la apatía y la inacción de los ciudadanos. "Estamos aquí por lo que nos tiene que unir, nos tiene que unir detener la masacre que tenemos en nuestro país y aquí estamos para eso".

Sobre si busca la renuncia del Ejecutivo federal, atajó: “no vamos a crear más divisiones ni caos, venimos a decirle al señor presidente que lo queremos ayudar y queremos que todos nos ayuden para detener la masacre del país".

LeBarón minimizó las críticas que ha recibido por pedir la intervención de Estados Unidos y advirtió que habrá de pedir la ayuda del mundo porque “tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nosotros no hemos podido" con la inseguridad.

“Necesitamos la ayuda de donde venga, porque todos los días están muriendo 100 mexicanos de forma violenta y lo tenemos que detener”, subrayó.

Llamó a los ciudadanos a dejar de ser indolentes ante las masacres que se presentan en el país y dijo que quiere ser el “chalán” del mundo en busca de la justicia, en donde vivamos tranquilos.

Afirmó que no habrá de cambiar de intención y le va a preguntar a López Obrador en su reunión de este lunes cómo le pueden ayudar.

“Estoy listo para que me nombre embajador del mundo para traer a México soluciones. Yo quiero pedirle que me dé un nombramiento para esa situación”, aseveró.

Con información de Notimex.