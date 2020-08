Homicidios en Guanajuato han disminuido a partir de la detención de 'El Marro': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que en Guanajuato ha habido una disminución en los homicidios tras la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro', líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

"En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato; en estos últimos 15 días no está apareciendo como era el primer lugar", afirmó.

El comentario surgió luego de ser cuestionado con respecto a supuestos robos en trenes en el Bajío.

Sobre esto, el mandatario federal señaló que no tiene reportes de robo a transporte y que, al contrario, este tipo de ilícitos han caído.

"No tenemos reportes de robo a transporte, al contrario, hemos bajado ese robo, el robo a transportes en todo el país. Hay comunicación constante, permanente, con los transportistas, y ha disminuido el robo de camiones de carga y de trenes", apuntó.

'El Marro' fue detenido el pasado 2 de agosto en un operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales, según indicó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

Hay una notable mejoría en Guerrero: Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, señaló durante la conferencia de prensa con el presidente que en la entidad, en materia de seguridad, no se ha resuelto el problema, pero sí hay una mejoría.

Afirmó que la coordinación que ha existido entre el Gobierno federal y el estado han servido en este sentido.

"Esto ha permitido (la coordinación) que los números en materia de seguridad, que ante todo anticipo que no resuelven el problema de la seguridad que ha tenido Guerrero, pero sí tiene una notable mejoría, eso es indiscutible", manifestó.

Puso como ejemplo a Acapulco, asegurando que en la ciudad han disminuido los indicadores delictivos.