Hombres deben compartir las tareas de cuidado para lograr una mayor igualdad: Alexandra Haas

Las mujeres en México no podrán equilibrar su inserción en el mercado laboral si los hombres no comparten el cuidado de niños y personas mayores, explicó este jueves Alexandra Haas, extitular del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

"Hay una cosa central en esto, que es compartir las tareas de cuidado. No se va a lograr que las mujeres puedan participar en el mercado de trabajo (...) no se logrará una mayor inserción laboral si no se empiezan a compartir los cuidados de niñas, niños, personas con discapacidad y personas mayores con los hombres y con el Estado", dijo en el EF MEET POINT. Mujeres: ¿En camino a una sociedad equitativa?

Haas señaló que ante la ausencia de este sistema, la carga para las mujeres sigue siendo excesiva y, con ello, se fomenta un sistema desigual.

La también investigadora visitante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) subrayó que mayores oportunidades de trabajo para las mujeres se traducen en una disminución de la violencia contra ellas.

Apuntó que, con base en estudios, se ha visto que los hombres más involucrados en el cuidado de sus hijos tienden a ser menos violentos.

Una inserción más favorable de las mujeres también les da un mayor control tanto de vida como financiero, agregó.

"La posibilidad de desarrollar sus planes de vida donde no se embaracen a edades tan tempranas, donde tengan independencia económica, es un elemento importante de titularidad, de derecho y que pone a las mujeres en una situación de autonomía y, por ello, de menor vulnerabilidad", enfatizó.