Hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición y más, dice López-Gatell tras superarse 'escenario catastrófico'

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, consideró este domingo que se ha hecho todo lo posible para combatir la pandemia de COVID-19 en México.

"Hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición y más por ponerlo en práctica al servicio de la población", indicó en conferencia de prensa.

Esto, luego de ser cuestionado sobre cuáles eran las causas de que México alcanzará el escenario catastrófico de la epidemia.

El funcionario detalló que entre los principales causantes están la obesidad, las enfermedades crónicas, así como la corrupción y la desigualdad social.

"No creo que sería descabellado volver a recordar que también en ese deterioro de los servicios de salud estaba muy presente la corrupción. El sexenio pasado, que teníamos la expectativa de que se hubieran construido 317 hospitales, no se construyeron", indicó.

"Se iniciaron las obras o se establecieron contratos con sobreprecios muy notorios, pero al final quedaron las obras en obra negra o en predios no utilizables porque están en litigio jurídico o no se equiparon o peor aún, se hicieron contratos en esquemas de las llamadas Asociaciones Públicas Privadas, en donde se hicieron jugosos negocios benéficos a las personas contratadas, empresas privadas, algunas de las internacionales, las personas que estuvieron involucradas en actos de corrupción, también tuvieron beneficio económico directo, pero al final el servicio necesario para satisfacer la demanda de salud, pues no se logró", detalló.

Agregó que la desigualdad social también ha afectado a la población mexicana ante la pandemia.

"Otro que es muy importante es la desigualdad social, México es un país profundamente desigual, profundamente, y a lo largo de estos 30, 40 años, se ha normalizado, hay sectores de la población que siguen, incluso, no percibiendo que existe una enorme desigualdad social, característicamente los sectores más adinerados de la sociedad, que han mantenido un discurso de intolerancia hacia la población, que lo ven como enemiga, con enojo, que tiene que salir de casa para mantener su subsistencia diaria", detalló.

" Y eso lo ve uno expresado en varios diarios, periódicos de circulación nacional, comentaristas de prensa, radio, televisión, de los medios llamados corporativos porque están asociados en grupos corporativos con ciertos sectores empresariales, entre otros, la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la de alimentos, entre otros", explicó.

Agregó que el acceso a los servicios de salud también son desiguales entre la población.

"Si uno mide cuál es el tiempo que tarda en llegar una persona desde su domicilio hasta llegar a un servicio de salud resolutivo es muy clara la desigualdad porque en las zonas rurales son horas. Esta desigualdad social también contribuyente a la mortalidad porque la desigualdad de acceso es muy diferente para las distintas personas y las personas que de por sí viven en condiciones de pobreza porque no tienen los demás servicios sociales para garantizar sus derechos, además si presentan Covid o cualquier otra emergencia, existe esa barrera de acceso a los servicios", indicó.

Las muertes por COVID-19 en México ascendieron a 60 mil 480, mientras que los casos confirmados acumulados llegaron a 560 mil 164, informó la Secretaría de Salud este domingo.

En conferencia de prensa, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, indicó que, en total, desde que inició la pandemia en el país se han analizado a 1 millón 259 mil 141 para determinar si tienen o no la enfermedad.

Detalló que, hasta ahora, 383 mil 872 mexicanos se han recuperado de la enfermedad.

Sobre los casos activos estimados, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, ascienden a 41 mil 563, los cuales deberán ser confirmados en los próximos días.