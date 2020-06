Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, da positivo a COVID-19

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dio positivo a la prueba de la nueva cepa de coronavirus.

A través de sus redes sociales, dio a conocer la noticia.

"Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID-19 ha resultado positiva", señaló en Twitter.

Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva. pic.twitter.com/bnwVrYzDj9 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) June 9, 2020

En el breve video, indicó que, tras tener síntomas de la enfermedad causada por el SARS-Cov-2, acudió a hacerse el estudio.

"A raíz de que tuve, sentí algunos síntomas de COVID-19, procedí a hacerme examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo. Debo seguir las recomendaciones médicas y protocolos", comentó.

Astudillo expuso que seguirá atendiendo las necesidades de la entidad, pero de manera virtual.

"Seguiré pendiente de todos los avances para enfrentar la dura pandemia, que es una dura realidad. Mi comentario es que cuiden a su familia, cuiden a los suyos. Pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó", aseveró.