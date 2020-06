Hechos violentos en Guanajuato estuvieron relacionados con el 'huachicol': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que los eventos del fin de semana ocurridos en Guanajuato, en los que grupos delictivos quemaron vehículos y negocios, estuvieron relacionados con temas del 'huachicol'.

"Imagínense cómo dejaron crecer lo del 'huachicol', increíble, todavía lo que sucedió el fin de semana en Guanajuato está relacionado con eso, ¿cómo se dejó crecer tanto? Con estructuras de apoyo y aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no se proteja a la delincuencia ", apuntó.

El presidente destacó que si se lleva a cabo una transformación en el país es debido a que es necesario purificar la vida pública, pues estaba descompuesta la situación económica, social y política.

El sábado, grupos delictivos quemaron negocios, autobuses de pasajeros y tráilers y vehículos, además de que realizaron bloqueos carreteros en Celaya, Juventino Rosas, Salamanca, Apaseo el Alto y San José Iturbe en respuesta a cateos y operativos realizados de manera coordinada por fuerzas federales y estatales.

Al respecto, López Obrador comentó que que hay maneras de tener ingresos actualmente, por lo que pidió a las personas que no se dediquen a delinquir.

"No se metan en eso, hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando a todas las comunidades, a todos los pueblos, no se metan a proteger a delincuentes, porque estos grupos, como en el caso del huachicol, manejan nóminas para entregar por semana apoyos, y por eso cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional, salen a enfrentar, a quemar carros. Ojalá y se entienda que no es conveniente", dijo.

Destacó que la situación en Guanajuato es muy grave por temas de violencia, lo cual se ha enfrentado desde hace tiempo para evitar el derramamiento de sangre.

"No se puede permitir que esto suceda, al grado de que Guanajuato significa en homicidios (dolosos) del 15 al 20 por ciento de los homicidios del país, un solo estado", añadió.

Afirmó que la federación intervino debido a que era "una situación ya incontrolable".

Adelantó que en la semana el Gabinete de Seguridad brindará un informe con respecto a los hechos ocurridos el fin de semana en la entidad.