He invitado a Emilio Azcárraga a eventos y lo agreden e insultan; me apena esa actitud: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó este lunes que ha invitado en algunas ocasiones a Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, a sus informes, pero el empresario ha sido insultado.

"He invitado dos o tres veces a Emilio Azcárraga a informes, y lo insultan. Lo identifica y lo agreden, lo insultan de manera indebida, grosera, que me apena cuando me entero, porque los invito para que vengan porque yo represento a todos", dijo.

Afirmó que en contra de Azcárraga ha habido agresiones de manera directa, situación que no sucede con otros empresarios.

"Contra Emilio así, directo, grosero. Yo ofrezco disculpas porque ese comportamiento no se debe de aplicar a nadie", abundó.

El mandatario federal añadió que comprendía que existiera la oposición e incluso el resentimiento, pero esto no justificaba agresiones.

López Obrador habló del tema después de que, durante la conferencia de prensa, se hablara de la agresión a un periodista de TV Azteca durante su informe de Gobierno, realizado el domingo.

"Supe hoy por la mañana de que te agredieron a ti (a Irving Pineda, reportero de TV Azteca), y lamento mucho que haya sucedido esa agresión y desde luego repruebo esa actitud (...). Estas pasiones de simpatizantes que se tienen que ir controlando poco a poco. Si lo festejáramos, si lo aplaudiéramos, entonces no se controla, pero si son simpatizantes y están participando en la transformación del país, estoy seguro que van a autolimitarse", comentó López Obrador en la conferencia mañanera.

El mandatario señaló que su Gobierno no censura y no realiza pago a periodistas.