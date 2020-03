Hay un muro que los divide, dice el IMSS sobre diferencia de casos en la frontera con EU

Sobre la diferencia entre los casos confirmados en ciudades fronterizas de Estados Unidos y de México, Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS, dijo este viernes que es porque “hay un muro que los divide”.

En ciudades como San Diego, en Estados Unidos, hay más de 300 casos confirmados y 6 muertes, mientras que en Tijuana, en México, son 10 casos, según la Secretaría de Salud local.

Borja Aburto explicó que la movilidad no es la misma al interior de San Diego que entre esta ciudad estadounidense y Tijuana. “No se puede comparar”.

Sin embargo, apuntó que esto no quiere decir que después no tengamos un brote en estas zonas. “Hasta el momento no se ha presentado, pero el muro está haciendo esos efectos”.

La Secretaría de Salud confirmó este viernes que ya son 12 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en Méxicoy los casos confirmados ascienden a 717.

En Estados Unidos, son 100 mil 898 casos confirmados y mil 577 muertes.