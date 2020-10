¡Hay tiro en Morena! Muñoz Ledo y Mario Delgado se dan hasta con la cubeta

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que la división en el proceso de elección de la nueva dirigencia nacional del partido pone en riesgo al partido de convertirlo en un movimiento de oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que Porfirio Muñoz Ledo “cayó en la trampa de la derecha de desprestigiar a nuestro movimiento” y, “por un capricho personal”, va a poner en riesgo “todo lo logrado en el Congreso de la Unión”.

Con pronunciamientos con firmas de apoyo de 147 diputados a Mario Delgado y 43 legisladores en favor de Muñoz Ledo, la bancada morenista en San Lázaro está fracturada, de cara a la discusión y aprobación del Paquete Económico 2021.

Cabe recordar que el viernes se dio a conocer la segunda encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado empataron para ocupar la presidencia nacional de Morena.

Delgado Carrillo estimó que, al margen de la competencia interna del partido, “necesitamos de la unidad y de una mayoría sólida para defender las reformas, el Presupuesto y las propuestas del Presidente”.

Llamó a Porfirio Muñoz Ledo “a madurar”, a no ser “un ambicioso vulgar” y a no llegar “a un nivel de vehemencia de hasta desconocer al Presidente”, sino a tratar de buscar la unidad, de “cuidar a Morena” y no llegar a convertirlo en un partido de oposición al gobierno”.

“Con el anuncio de su autoproclamación, Porfirio busca hacer una suerte de golpe de Estado al partido, está atentando contra la ley y contra la democracia. Eso no es una buena señal ni para Morena ni para el país. Qué contradicción sería para nuestra lucha democrática el tener un dirigente espurio”, subrayó.

Mario Delgado agregó que “con este nivel de vehemencia, Porfirio puede en cualquier momento desconocer a nuestro presidente López Obrador o hasta atacarlo por su convicción democrática, porque el último año ha sido un claro opositor a sus políticas”.

Acusó que sus constantes “críticas, golpeteos y hasta los ataques a las políticas ejercidas por el Presidente de México son muestras claras de que puede convertir a Morena en un partido de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al ser la ruta que está proponiendo a través de las rupturas, el sectarismo y la exclusión”.

“Nunca es tarde para madurar, Porfirio. ¿Cómo quieres ser recordado? Se puede llegar a la vejez con templanza y sabiduría, o se puede llegar, como dice Andrés Manuel López Obrador, como un ambicioso vulgar”, manifestó Delgado, quien obtuvo 25.29 por ciento de las preferencias de la encuesta del INE, contra 25.34 por ciento de Muñoz Ledo.

Delgado insistió que “¡ya ganamos! De las tres encuestadoras ganamos dos, ganamos dos a uno y vamos a volver a ganar. Y no es muy difícil adivinar por qué vamos a ganar, porque la militancia sabe que es tiempo de la unidad, porque la militancia quiere hacerse cargo de esa responsabilidad histórica que tenemos como generación, de acompañar a López Obrador para consolidar la cuarta transformación de nuestro país”, afirmó.

Manifestó que durante todo el proceso de renovación a la dirigencia ha recibido constantes golpeteos “por parte de quien se supone que es un compañero más de nuestro movimiento y a quien constantemente le hemos extendido la mano, convocando a la unidad, a la pluralidad, a la conciliación y al encuentro a partir de nuestras diferencias”.

Sin embargo –indicó– “Porfirio sigue empeñado en atacar, incluso mediante mentiras, amenazas y calumnias. No se da cuenta que sólo le está haciendo un favor a la oposición y a los medios de la derecha. Cayó en su trampa, cayó en la trampa de desprestigiar a nuestro movimiento”.

Durante un encuentro con candidatas y candidatos morenistas, de cara a los comicios estatales de Coahuila, a realizarse el 18 de octubre, Delgado comentó que Muñoz Ledo fue dirigente del PRI, del PRD y “ahora está obsesionado en dirigir Morena como un capricho personal para pasar al Récord Guinness”.

Candidatos aceptaron las reglas, que incluyen el desempate, responde INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a las descalificaciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo y aclaró públicamente que, para la definición de los resultados de las encuestas para elegir a la nueva dirigencia nacional de Morena, “el inconforme firmó un documento declarando su conformidad con las reglas de la encuesta, al igual que el otro contendiente, Mario Delgado”.

“Estos lineamientos, al igual que la convocatoria aprobada el 4 de septiembre, consideraban la posibilidad de un empate por el traslape de intervalos, con lo cual se llevaría a cabo una nueva encuesta para determinar un ganador”, expuso el INE.

Por ello, le recomendó al diputado Muñoz Ledo “revisar la explicación de los resultados de la encuesta abierta”, presentados por los representantes de las encuestadoras involucradas el pasado viernes.

“El grupo de expertos conformado por las casas encuestadoras y académicos de la UNAM dieron una explicación pública de los resultados de la encuesta abierta, los cuales pueden consultarse en YouTube”, informó el Instituto.

Precisaron que “la renovación de la presidencia de Morena se realizó mediante un ejercicio estadístico que mide el porcentaje de preferencia y no el número de votos para cada candidato”.

Subrayó que “una encuesta no se puede comparar con una elección porque no recoge votos, sino que pregunta a la gente su preferencia. A diferencia de una elección, donde la población deposita su voto y uno de ellos puede ser la diferencia entre dos candidatos, en una encuesta hay un intervalo de confianza que define la preferencia sobre lo que se pregunta o sobre dos candidatos en específico”.

Luego de los resultados dados conocer, en el Instituto Nacional Electoral se indicó que se envió ya la segunda encuesta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para notificarle que ya se realizó y que necesita más tiempo para definir al ganador para la presidencia de Morena, mediante una tercera encuesta entre los dos últimos punteros y concluir así el proceso.

También se notifica al Tribunal que ya se determinó a la nueva secretaria General del partido, y que, si hubiera otro empate técnico entre los punteros Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, tocaría ya al Tribunal definir la ruta para resolver la contienda.

“Estúpidos”, los dichos de Delgado, dice Porfirio

Porfirio Muñoz Ledo calificó de “graves” y “estúpidas” las afirmaciones de Mario Delgado, de ayer en su contra, en la pugna por la dirigencia nacional de Morena.

“Lo están diciendo de una manera mendaz, estúpida y, así lo declaro, peligrosa mis adversarios, y de esto culpo personalmente a Mario Delgado, quien dijo en Hidalgo que estamos construyendo un partido para quitarle el poder a Andrés López Obrador; es gravísimo, ellos son los oportunistas”, recriminó.

Argumentó, desde Puebla, que “hace 40 años que lucho por la democracia en México y por las instituciones electorales. Es una historia de convicción y sacrificio que no voy a deshonrar. El dinero millonario pretende apoderarse. Gané las encuestas”, sostuvo.

Por eso, reiteró ayer que este lunes 12 de octubre tomará la presidencia de Morena a las 12:00 hrs. “Invito a la militancia a que me acompañe. Nos vemos en Chihuahua 216, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc 06700, Ciudad de México. Confío en su solidaridad. Los espero”.

Acusó que el presidente del INE, “Lorenzo Córdova, afirmó que la contienda interna está empatada por .5 décimas porcentuales, debiera saber que por un solo voto se gana. Supina ignorancia o mala fe. Se negó a reconocer mi victoria. Lo invito a que rectifique o que renuncie”.