Hay rumbo para que se alcancen metas en salud: Zoé Robledo

Zoé Robledo, quien fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras la renuncia de Germán Martínez, afirmó que estar al frente de la institución es la más alta responsabilidad que le ha tocado enfrentar, y aseguró que hay trabajo, hay ruta y hay rumbo para que en 2024 se alcancen las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de salud.

Afirmó que “la desigualdad social que vivimos, el desmantelamiento del Estado, no es un problema de diseño institucional, no es un problema financiero nada más, no es un problema médico nada más”.

El problema, dijo, lo ocasionó la política “y por eso la política lo puede solucionar. Si la política lo echo a perder la dinámica creadora, la política puede echarlo a andar nuevamente”.

En un mensaje a medidos, acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Robledo Aburto agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el nombramiento y dijo que “la expresión de confianza y lo que ha señalado el presidente de la República no se toma como una medalla de orgullo, se toma como la enorme responsabilidad de no fallarle al jefe de las instituciones del Estado mexicano”.

Anunció que se reunió con miembros del gabinete, además, señaló que atenderá la instrucción que le dio el jefe del Ejecutivo para reunirse con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con quien sostuvo se reunirá en las próximas horas.

Robledo Aburto resaltó que, de acuerdo con el PND, “la oportunidad del nuevo Gobierno es ir hacia el nuevo pacto social. (...) Que entre otras cosas garantice que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuitas, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos”.

Por ello, apuntó, “es que es un enorme honor, el día de hoy, sumarme a esta espléndida encomienda que me ha entregado el presidente de la República, la altísima responsabilidad y sobre todo la enorme oportunidad de ir hacia la gran reforma de la seguridad de México como director del IMSS”.

En su mensaje agradeció a Sánchez Cordero por la confianza “que fue la que me habilitó a enfrentar hoy esta nueva responsabilidad” y también externó su reconocimiento al senador German Martínez por el esfuerzo que realizó en estos meses. “Como ya se lo expresé, se puede cambiar de asta pero uno nunca cambia de bandera”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Gobernación reconoció el profesionalismo y trayectoria de Robledo Aburto y dijo “el nombramiento del presidente al hoy subsecretario Zoé Robledo es, sin duda, una distinción y un reconocimiento a su trayectoria y a los logros que ha tenido en sus diferentes responsabilidades”, resaltó.