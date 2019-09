Hay que 'quitar' a ministros 'corruptos' de la Corte para que avance la 4T: Salgado

Es necesario “quitar” e “indemnizar” a los ministros “corruptos” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como Eduardo Medina Mora, porque, de lo contrario, no habrá Cuarta Transformación, aseveró el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Félix Salgado Macedonio.

De acuerdo con el senador de Morena, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, “le está echando todos los kilos por sanear el Poder Judicial”, por lo que sólo él, más los ministros recién electos por el Senado, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa no son corruptos; los ocho restantes –consideró– “están en contra”, dan libertad y conceden amparos a los corruptos.

“O se corrige esto, o hay que quitarlos, compañeros, platicar con el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) para que nos haga nuevas propuestas, y estos hay que quitarlos, hay que indemnizarlos, les gusta el billete, hay que pagarles bien para que ya se vayan y para que camine la Cuarta Transformación. De otro modo no hay Cuarta Transformación, si no hay justicia verdadera y si no quitamos estas lacras”, sentenció.

Durante la reunión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, el legislador guerrerense señaló al ministro Medina Mora de estar vinculado con la delincuencia organizada.

“Y sí, esos ministros corruptos, empezando por este señor que nunca debió ser ministro, por cierto, y yo no sé cómo lo aprobaron aquí en el Senado, (Eduardo) Medina Mora. (…) Ese señor ¿cuándo fue Ministerio Público, cuándo fue juez, cuándo fue magistrado?, no tiene carrera y el señor con muchas cuentas bancarias en el extranjero, vinculado a la delincuencia organizada.

“Medina Mora, el ministro, lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, ese tipo de gente no debe estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese debe estar en otro lado, en Almoloya cuando menos. Pero miren quiénes imparten la justicia”, sostuvo.