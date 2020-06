Hay que buscar una forma que no motive a manifestantes de acusar al Gobierno de represor: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este martes que debe buscarse una forma para que manifestantes no acusen represión del Gobierno, luego de la protesta ocurrida el lunes por agresión policial.

"Ayer hubo una manifestación de jóvenes (...) E hicieron destrozos, y no intervino la policía de la Ciudad porque la jefa de Gobierno está actuando con tolerancia, no cayendo en la provocación (...) Hay que buscar una forma también que no les dé motivo para acusar al Gobierno de represor, porque nosotros no somos represores. Porque provocan y provocan, lo que quieren es que haya 'encontronazo'", señaló.

Dijo que es necesario también crear un grupo no armado para estas situaciones.

"Hay que buscar la manera de crear una especie de grupo de paz, sin armamento, nada más bien protegidos, porque luego la policía tiene instrucciones de no responder, y los agreden fuertemente. Llevan a veces palos con clavos y es una provocación, muchos policías caen en la provocación y golpean, eso también está mal, y se debe de castigar", apuntó.

El lunes, personas encapuchadas causaron destrozos y saquearon tiendas ubicadas en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, punto de llegada de la marcha realizada contra las agresiones que sufrió la joven Melanie el pasado 5 de junio por parte de policías capitalinos cuando protestaba contra la muerte de Giovanni López, en Jalisco.

Giovanni López, de 30 años de edad y de oficio albañil, fue detenido el 4 de mayo en Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, presuntamente por comportarse agresivo contra policías que le reclamaron el uso de cubrebocas.

Un video de su detención muestra a agentes de la policía municipal sometiéndolo dentro de una patrulla mientras los residentes discutían con la policía sobre el uso excesivo de la fuerza y las reglas para que la gente usara cubrebocas, una medida con la que se pretende disminuir la propagación del coronavirus. Horas después fue retirado de su celda para recibir atención médica y murió.