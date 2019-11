Hay que avanzar en la humanización de la CNDH ante la aguda crisis de derechos humanos: Arturo Peimbert

El abogado Arturo Peimbert, uno de los aspirantes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y quien se perfila como el favorito de las bancadas de oposición, llamó a humanizar a la CNDH ante la crisis de derechos que se vive en México.

La CNDH “es un mamotreto dogmático y sumamente jurídico que no le permite accesibilidad a las víctimas y a su justicia. Ante ello, comentó, hay que avanzar en la humanización de la CNDH, sobre todo porque estamos pasando del tema de la crisis a la agudización de la crisis”, consideró en entrevista con El Financiero.

Señaló que la realidad que vivimos y las cifras que tenemos no son ni siquiera cercanas a la realidad, como ocurre, por ejemplo, en el caso de feminicidios, donde la cifras podrían ser el doble y lo mismo pasa con los desaparecidos y las desapariciones forzadas.

“Las grandes violaciones a los Derechos Humanos que hoy tenemos no están cerca de la realidad, pero tampoco lo están las instituciones de derechos humanos, por lo que tenemos una fenomenología de violaciones graves a derechos humanos con instituciones públicas que no están a la altura de atender el fenómeno”.

Comentó que la impunidad y la corrupción son el eje central que no permite al país salir del círculo vicioso y pernicioso que éstas causan: un alto grado de mortalidad por la violación de derechos humanos y una condición de vida deplorable.

En materia de autonomía, dijo que ya existe hoy un dote constitucional que nos da autonomía y tenemos que conquistarlo con el trabajo.

"Yo creo que el país y las mismas víctimas no van a permitir que México tenga una institución no autónoma ante esta necesidad y yo he tenido una trayectoria que ha hecho notar esta independencia”, argumentó.

También pidió a los legisladores dar un voto de confianza a la terna de aspirantes. Esto, a unas horas de que el Senado de la República someta nuevamente a votación las candidaturas, de la que forma parte el abogado oaxaqueño.

“Yo le pediría un voto de confianza a los legisladores para los que estamos en la terna, me parece que los tres tenemos aportaciones distintas, diferenciados y por supuesto que a mí me interesa poder presidir la Comisión para poner en práctica mi plan de trabajo, pero me interesa más que este ejercicio se resuelva pronto y de manera expedita porque México lo necesita, ante el desgaste que hemos tenido”, indicó en entrevista con El Financiero.

También resaltó la urgencia de darle una nueva cabeza a la CNDH luego de que ésta ha quedado acéfala desde hace varios días. Además, se pronunció por enriquecer humanamente a la Comisión para darle otra visión ante la agudización de la crisis en derechos humanos que se vive en el país.

Peimbert es un abogado defensor de derechos humanos y se desempeñó como el primer Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de 2012 a 2019.