Hay poca claridad en uso de recursos federales, acusa Martín Orozco

AGUASCALIENTES.- Los gobiernos de los estados padecen ya problemas económicos porque no están llegando los recursos federales “a programas bipartitas”, ni se define qué va a pasar con éstos, advirtió el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

Interrogado sobre la reciente reunión que celebraron los gobernadores de extracción panista, dijo que éste fue el tema principal que abordaron, señaló además que "regresarían" a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para tratarlo con su titular, Carlos Urzúa.

“La cuestión que preocupa es que hasta ahora no ha habido claridad sobre qué va a pasar con los programas en los que concurren recursos federales y estatales. Vamos a hacer una lista de aquellos en los que no están llegando dineros de la Federación, pero ahora puedo decir que no llegaron porque ya se están firmando los convenios entre los estados y Hacienda”, indicó.

Ante este panorama, los gobernadores panistas acordaron “retomar” el tema con Urzúa Macías a partir de la próxima semana, ya que “se necesita precisión respecto a lo que ya no llegó y lo que no va a llegar para que podamos informar o eventualmente saber si hay que empezar a darle por otro lado”.

Interrogado también sobre el informe de los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que “no le cuadraba el tema” del crecimiento económico de cuatro por ciento.

“No veo cómo (se va a alcanzar)…..pero ojalá el presidente vaya aterrizando políticas económicas, que él solo trae, que repercutan en el crecimiento. Para Aguascalientes y otros estados de la región Centro-Bajío sería excelente, pues significaría que nosotros tendríamos un seis por ciento o más”, concluyó.