Hay invitación abierta para que Trump visite México: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, tiene una invitación abierta para visitar México.

"Desde luego que está abierta la invitación para visitar México al presidente Donald Trump, es un gesto de amistad de parte nuestra. Sin embargo, por las circunstancias electorales, no hay posibilidades por ahora de que nos visite", apuntó en la conferencia de prensa matutina.

Sobre su reciente visita a Washington tras la entrada en vigor del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), indicó que consideraron que este era el momento oportuno de hacer la visita debido a la celebración del acuerdo, antes de que se intensificaran las campañas políticas en el país vecino.

"Decidimos ir precisamente porque ya van a intensificarse las campañas en EU, después de las convenciones de los partidos, y entonces sí ya es un proceso primordialmente electoral. Entonces ya no podemos nosotros intervenir, no es conveniente, no es prudente, no es adecuado", señaló.

Estados Unidos está iniciando campañas para los comicios de noviembre, donde se disputan la presidencia Trump, que va por la reelección, y el exvicepresidente Joe Biden.

López Obrador viajó el martes a Washington para tener una reunión el miércoles por la tarde con Trump. El presidente mexicano volvió al país el jueves por la tarde.