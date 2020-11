Hay desconcierto en el Ejército, no se sabe lo que pasó con Cienfuegos: general Medina

El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, general retirado y legislador del PRI, Benito Medina Herrera, consideró que el general Salvador Cienfuegos “no tiene porqué limpiar su nombre, porque su nombre está limpio desde que lo dejaron libre en EU”.

Consideró que su “inaudita” detención en Estados Unidos “es una afrenta no solamente al general Cienfuegos y a su familia, sino también a las Fuerzas Armadas y en particular al Ejército Mexicano”.

Sin embargo, el representante castrense priista en San Lázaro reconoció -en entrevista- que en las filas del Ejército “hay desconcierto” por lo que sucedió con la detención de quien fuera el Secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno del expresidente priista Enrique Peña Nieto.

“Eso nos pasó también a nosotros, inicialmente desconcierto, es decir, qué está pasando, y por eso, repito, esto es inédito, tanto la forma en que lo detuvieron como la forma en que lo liberaron. Entonces, eso es precisamente lo que pasó, desconcierto y después qué fue lo que pasó. Y todavía no salíamos de ese desconcierto cuando nos dicen: ´ya está de regreso el general Cienfuegos en México”, trató de explicar el legislador priista.

El diputado y militar retirado enfatizó que “el hecho de que lo hayan acusado de algo que no se comprobó, no tiene porqué, en un momento dado, limpiar su nombre. Su nombre está limpio en el momento en que lo liberan, en ese momento dicen: ´no hay nada ya´; en ese momento queda limpio”, insistió.

“Él no tiene por qué justificar el hecho de que lo hayan detenido y lo hayan soltado sin saber exactamente cuáles eran las pruebas que tenían para detenerlo. No tiene por qué limpiar su nombre”, reiteró.

Remarcó que “hay otra cosa inaudita y es el hecho de que lo hayan dejado en libertad tan rápidamente; es una cosa que no se había visto en Estados Unidos de alguna manera, y entonces eso nos lleva a pensar que los elementos con que contaban en Estados Unidos no eran tan fuertes como para tenerlo detenido como lo tenían”.

“Vamos a ver, yo no puedo, ni soy nadie para decir qué es un error o qué no es un error en una circunstancia; lo único que quiero decir, muy sinceramente, es que la forma en que se hizo la detención es un agravio. ¿Por qué? porque hay formas en que un país y otro se relacionan, y no creo que ésta fue la mejor forma de hacer esta detención, agraviando no solamente al General, sino también a su familia, abusando de los derechos humanos que todos los seres humanos tenemos”, expuso.

“No sé si fue un error, y no lo puedo decir, porque no conozco a fondo los detalles. Lo que yo estoy hablando nada más es lo que me puede constar y lo que yo puedo deducir como diputado y como general”, agregó.

Medina Herrera recalcó que “el Comandante Máximo del Ejército representa la institucionalidad y los valores que tienen las Fuerzas Armadas y yo, como militar, me sentía agraviado porque para mí era inaudito. Hoy, al regresar a México, nos da y nos devuelve el honor a las Fuerzas Armadas”.

Como militar durante 46 años, revela que “para ser Secretario de Defensa no solamente hay que tener la trayectoria militar, sino que en la elección viene un escrutinio punto por punto, detalle por detalle sobre su vida personal, sobre su honorabilidad y sobre otros aspectos que no cualquiera puede librar”.

Sostuvo que “la trayectoria del exsecretario Cienfuegos ha sido intachable, se basó siempre en el honor, en el espíritu de cuerpo a sus compañeros y el patriotismo que le tiene a México. Con base en esos valores, él hizo una trayectoria militar muy brillante que lo llevó en el esfuerzo diario a alcanzar los grados máximos en el Ejército”.