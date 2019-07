Hay blindaje en tema de las plazas magisteriales, asegura Adela Piña

La coordinadora de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña, aseguró que el borrador de las leyes secundarias de la reforma educativa está blindado el tema de las plazas, ya que las representaciones sindicales solo se encuentran como observadores de los procesos de ingreso y promoción magisterial.

“Creo que nuestro borrador de trabajo dice claramente que hay una participación en cuanto a observación, se ponen a las representaciones (sindicales) como observadores, ahí no dice que determinan, no dice que definen, no dice que dan; dicen que son observadores, es una palabra que yo creo que hay comprenderla, observar es ver y es vigilar no es determinar ni es definir”, dijo.

Entrevistada al salir de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la legisladora de Morena detalló que hasta ahora los borradores tienen “un blindaje a todo el asunto de las plazas”, ya que en la reforma publicada en mayo pasado se establece que los procesos de admisión, de promoción y de reconocimiento serán totalmente transparentes, “entonces hay un asunto de vigilancia de que esos procesos de cumplan”.

Agregó que ese blindaje permitirá terminar con el sistema de corrupción que existe en el sistema educativo.

“Coadyuvar para terminar con el sistema de corrupción o con la corrupción que exista, pues sabemos que en muchas estructuras, desafortunadamente en el Gobierno ha permeado, lo han permitido otros gobiernos, pero nosotros no y el eje de nuestro trabajo es acabar con la corrupción”, añadió.

La legisladora detalló que la reunión a la que asistió en la SEP participaron algunos legisladores, entre ellos la vicecoordinadora del Partido Verde, Nayeli Arlén Fernández, y la coordinadora del Partido Encuentro Social, Olga Juliana Elizondo, y el objetivo del encuentro fue recibir las propuestas que han llegado a la secretaría para nutrir las iniciativas de las leyes secundarias.

Explicó que no hay muchas diferencias con los grupos parlamentarios respecto a la iniciativa de Ley General de Educación, más bien se busca el cambio en la redacción de algunas palabras, pero temas concretos no tienen conflicto.

Respecto al tema de la educación sexual que algunas organizaciones han criticado, la diputada aseguró que los grupos parlamentarios no tienen problema con ese tema, ya que es parte de la educación desde varios planes de estudio atrás.

“La educación sexual es un tema que desde hace mucho tiempo está dentro de planes y programas de texto. Ahora se está diciendo de manera plena lo que tiene que existir para nuestros niños, adolescentes, jóvenes, es una educación sexual obviamente en términos y de acuerdo a la edad de los niños, eso ya será parte de los diseños y de los contenidos, y de los planes y programas, pero creo que de lo que se trata precisamente es de fortalecer una educación adecuada”, sostuvo.