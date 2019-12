Hasta sus últimas consecuencia y tope donde tope, investigación contra García Luna: Damián Zepeda

Si Genaro García Luna cometió un delito que lo pague y si yo fuera el ex presidente Felipe Calderón le daría seguimiento puntual al caso para que se aclare qué fue lo que realmente pasó, como lo está haciendo, aseveró el senador Damián Zepeda.

Y consideró que “se trata de un asunto sumamente grave para el país que debe aclararse y llegar hasta sus últimas consecuencias, tope donde tope”.

En entrevista con El Financiero, Zepeda Vidales dijo que no debe haber juicios anticipados “porque que te acusen no significa necesariamente que eres culpable, pero me parece que si en Estados Unidos llegaron al grado de detener a García Luna, es porque hay algo muy robusto, algo muy delicado, un golpe duro, pero si tiene alguna responsabilidad la tiene que pagar así haya trabajado en el gobierno que haya trabajado”.

Sobre la posibilidad de que las acusaciones contra el ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón alcancen al ex presidente, Zepeda Vidales apuntó:

“Yo no tengo ningún indicio de que el ex presidente tuvo que ver con la delincuencia organizada, al revés, claramente combatió el crimen organizado, sin embargo hay que ver todo el caso. Si estás hablando de un secretario de Seguridad Pública que todos sabemos que era la principal ficha en el combate al narcotráfico y en la estrategia contra el crimen organizado en ese sexenio, conviene a todos que se aclare, porque si se cometió un delito que se pague y si no, tiene que quedar claro que no sucedió así “, dijo.

En ese sentido, comentó que es bueno que el ex presidente haya aclarado la situación porque “yo siempre he pensado que lo sano, cuando hay algo así, es aclarar, aclarar y aclarar”.

“Yo creo que el ex presidente va a seguir haciéndolo. Si yo fuera él le daría seguimiento muy puntual al caso porque estás hablando del colaborador más cercano que tuvo, al menos en términos de seguridad. De que es delicado, es delicado, pero yo no tengo nada para señalar al ex presidente y deseo que todo se aclare y se aclare bien y en el caso del ex funcionario (García Luna), si cometió un delito que lo pague”, añadió.

Damián Zepeda rechazó también que esto sea un golpe a la política de seguridad del calderonismo, pues dijo que “Calderón, a mi juicio, hizo bien en enfrentar al crimen organizado. Yo no comparto la idea de no combatirlo, la obligación del Estado mexicano es brindar seguridad a los mexicanos y yo creo que él se decidió ir para allá".

En cambio, apuntó, “yo no comparto esto de Andrés Manuel (López Obrador), de simplemente dejar pasar y el resultado es evidente, hoy hay casi el doble de homicidios de los que había, entonces que no vengan a decir eso. La política de Andrés Manuel no está resultando”.