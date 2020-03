Restricciones en frontera con EU no afectarán el comercio: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, comentó este viernes que, en sus recientes conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, se acordó no afectar el comercio entre los países al aplicar restricciones en la frontera que los países comparten.

El canciller rechazó que se trate de un cierre de fronteras con Estados Unidos, y dijo que se buscará que, además, no se 'golpee' el transporte de mercancías, movimientos logísticos relacionados con la actividad comercial, así como evitar alterar las labores de personas que trabajan en EU y tienen la autorización para moverse a dicho país todos los días.

Tampoco se verán afectados servicios indispensables como la compra de medicamentos y servicios de emergencia, apuntó.

"No hablamos de cierre porque eso significa que se cierre la frontera, no es eso. Simplemente se va a restringir, para que aclaremos, sí se va a restringir para el caso de turismo y recreación, esencialmente", puntualizó.También dijo que se acordó promover en la población que se abstenga en la zona fronteriza de realizar viajes que no sean esenciales, ante la pandemia de COVID-19. No obstante, esto no significa el cierre de fronteras.

"Platiqué con Pompeo para decir que el primer acuerdo es que vamos a exhortar, a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza, por decisión propia, de no realizar viajes que no sean esenciales, por su salud. Vamos a buscar mejorar la coordinación sanitaria porque, por ejemplo, hay más casos casos en El Paso que en Ciudad Juárez y tenemos que tener precaución", apuntó durante la conferencia de prensa matutina.

Asimismo, comentó que en las conversaciones también se trató la importancia de acelerar la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) y dijo que se esperaba que esto ocurriera en junio, pero que esto era algo que informará en su momento la Secretaría de Economía.

"Y con esa misma mentalidad cuidar que el comercio entre México y EU no tenga una afectación mayor que la que ya estamos viviendo, por lo tanto, no se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo, entre los dos países", indicó.

La frontera entre Estados Unidos y Canadá cerrará el viernes por la noche en ambas direcciones a todo viaje que 'no sea esencial', anunció el jueves el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El mismo día, el Gobierno de EU y la administración de México discutieron un plan para limitar los cruces en la frontera de ambos países y solo permitir viajes esenciales, con el fin de frenar la propagación del nuevo coronavirus.