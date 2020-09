¿Habrá más cambios en el gabinete? Esto responde López Obrador

El gabinete del Gobierno federal puede sufrir más modificaciones debido a la posibilidad de que algunos secretarios de Estados busquen participar en las elecciones de 2021, consideró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre si ya conoce quiénes buscarán algún puesto de elección popular en el siguiente año.

"Todavía no sé bien, pero es muy probable que decidan ejercer su derecho a votar y ser votados", destacó.

Subrayó que los titulares de las dependencias tendrán "absoluta libertad" para tomar ese camino.

López Obrador remarcó que todos los secretarios de Estado apoyan el proceso de la Cuarta Transformación, aunque admitió que en algunas ocasiones hay diferencias de criterio con ellos.

"Este es un Gobierno donde se garantizan las libertades, donde no hay pensamiento único, no es un Gobierno autoritario. Respeto el punto de vista de todos y se convence y no se imponen las cosas", abundó.

En lo que va de 2020, el gabinete del presidente ha sufrido modificaciones en las secretarias de Comunicaciones y Transportes; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Bienestar.

En los primeros dos casos, los titulares de las secretarías presentaron su renuncia. Javier Jiménez Espriú dejó el cargo por diferencias con la decisión del presidente de entregar la administración de los puertos a la Secretaría de Marina, mientras que Víctor Manuel Toledo argumentó motivos de salud.

A Toledo lo sustituirá María Luisa Albores, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Bienestar desde el inicio del Gobierno. Ella será reemplazada por Javier May.

