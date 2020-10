Gutiérrez Müller entrega carta de AMLO al Papa; pide que se ofrezca disculpa a pueblos originarios

Beatriz Gutiérrez Müller, directora del Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, entregó este sábado al papa Francisco una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el escrito, el titular del Ejecutivo sugiere al papa la posibilidad de que se pida una disculpa pública a los pueblos originarios de México.

"Aprovecho para insistir en que (…) tanto la Iglesia Católica, la Monarquía española y el Estado Mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista de 1521 hasta el pasado reciente", explica el presidente en el escrito.

El mandatario señaló que debe hacerse un compromiso con estos pueblos para que las agresiones a sus creencias y culturas y el racismo hacia ellos no se repita.

López Obrador también sugirió al papa un reconocimiento a Miguel Hidalgo y Costilla.

"En particular pienso que sería un acto de humildad y a la vez de grandeza que la Iglesia Católica, independientemente del debate de si Miguel Hidalgo y Costailla fue excomulgado o no, reivindicará la gesta heroica del Padre de nuestra Patria quien, al ser acusado de hereje, se defendió exclamando: 'Abrid los ojos, Americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son los católicos, sino por política: su Dios es el dinero, y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?'", dijo.

El presidente añadió también una solicitud para que la Santa Sede presté a México, por un periodo de un año, los siguientes códices:

1. Códice Borgia, número de inventario: Museo Borgia, P.F. Messicano 1, de la cultura mixteca

2. Códice Vaticano B/ Codex Vaticanus, número de inventario Vat.lat3773, de la cultura náhuatl

3. Códice Vaticano 3738 (Códex Vaticanus o Códice Ríos), siglo XVI, de la cultura tolteca-chichimeca

4. Mapas de Tenochtitlán

Estos objetos serían expuestos en el país con motivo de conmemoración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán; los 500 años de la invasión colonial española y el bicentenario de la consumación de la Independencia de México en 2021.

