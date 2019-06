Guardia Nacional tiene facultad para detener a migrantes, pero no es la instrucción: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que los miembros de la Guardia Nacional tienen legalmente la facultad para detener a migrantes indocumentados que transiten por el país; sin embargo, aseguró que lo que se busca es que haya mayor control migratorio.

“Legalmente sí. Pero no es un asunto legal, estamos hablando de que se tiene que aplicar la ley, que haya un control sobre el flujo migratorio, pero respetando los derechos humanos. (...) Está en la Constitución (dicha facultad), en la nueva reforma", detalló.

En la conferencia matutina, al ser cuestionado sobre una fotografía en la que policías de la guardia impidieron el paso a una mujer y a su hija en el Río Bravo, López Obrador consideró que es posible que haya habido excesos, "pero la instrucción que tienen todos es que se respeten los Derechos Humanos".

"(La instrucción) Es más que nada regular la entrada en el sur. Si se dieron estos casos, no es la instrucción que tienen, no es hacer esa labor. Es una tarea que, en todo caso, le corresponde a agentes de inmigración, no al Ejército", apuntó.

Dijo que el caso será revisado para que este tipo de situaciones no sucedan e insistió en que no es el propósito. Abundó que su administración busca cumplir con el compromiso hecho con Estados Unidos, el cual consiste en un mejor control de quienes entrar a nuestro país y cruzan hacia EU, así como en la apuesta para dar opciones a migrantes en sus lugares de origen y en México.