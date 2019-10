Guardia Nacional tiene apenas 7.5% de aceptación ciudadana: encuesta

Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, reportó que la nueva Guardia Nacional, creada para el combate a la violencia y la inseguridad en el país, apenas alcanza una aceptación del 7.5 por ciento de la ciudadanía.

En cambio, encontró que la Armada de México mantiene un 8.5 de confianza, el Ejército Mexicano un 8.1 por ciento, la Policía Federal apenas el 6.5, la policía municipal se rezaga con el 5.3, los ministerios públicos con un 5.4, y los jueces con sólo 5.4 por ciento de confianza ciudadana.

El estudio precisa que, de acuerdo con la información, la respuesta a la pregunta de “utilizando una escala de uno a 10 donde uno significa 'muy malo' y 10 'muy bueno', ¿qué calificación les daría a las siguientes instituciones?”, se recogieron las anteriores opiniones.

El documento también revela que el 32.2 por ciento de la muestra opinó que las autoridades son parte de la delincuencia, el 27.5 que hacen lo necesario, 22.7 considera que no trabaja o no funciona, 11.0 sostiene que las autoridades hacen bien su trabajo, y el 6.7 dijo no saber o no respondió.

Expone que “las acciones de mayor demanda por parte de la población son: mayor vigilancia policiaca, 25.7; aplicación rigurosa de la ley, 22.2; combate a la corrupción, 16.7; inversión en educación, 14.4; programas de capacitación y profesionalización, 12.9; hacer bien su trabajo, 8.8; generar empleos, 7.4”.

También “estrategias de inteligencia en seguridad, 6.8; mejores salarios, 6.2; incentivar la participación ciudadana, 5.8; evaluación y control de confianza, 4.9; mayor coordinación entre autoridades, 4.7; depuración de cuerpos policiacos, 4.0; combatir el narcotráfico, 3.8; disminuir la pobreza, 2.9, y certeza jurídica a la acción policial, 2.5, entre otras”.

Respecto a cuál es el delito que consideran más frecuente en el lugar donde vive, destaca el robo, en tanto que los que le siguen son el narcotráfico, el homicidio, el secuestro, la extorsión y la violación.

Asimismo, el texto señala que 56.1 por ciento de la muestra rechaza que para disminuir la violencia ocasionada por el narcotráfico deba legalizarse la mariguana. En tanto que un 65.1 por ciento está en contra de la portación de armas reglamentarias por parte de la ciudadanía.

El sondeo –elaborado del 25 al 28 de septiembre pasado y para el que se aplicaron 900 muestras a personas mayores de 18 años, vía telefónica, con la colaboración de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de los diputados- concluye que la Marina y el Ejército son las dos instituciones que conservan el mayor reconocimiento a su trabajo y confianza de los habitantes.