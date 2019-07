Guardia Nacional tardará al menos una semana más en llegar a Iztapalapa: Clara Brugada

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, señaló que la Guardia Nacional aún no se encuentra en esa demarcación y que en al menos una semana iniciará su despliegue, pese a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, había anunciado que el 1 de julio estarían ahí los primeros 450 elementos.

“Todavía no está desplegada la Guardia Nacional hoy, ni ayer, sino poco a poco de manera paulatina van a ir desplegándose, en Iztapalapa y en las demás alcaldías. Haremos un banderazo de salida de la Guardia Nacional en su momento, que esperemos sea en los próximos días, una semana, un poquito más, estamos viendo los detalles logísticos”, dijo.

Entrevistada luego de la presentación de la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad en la Ciudad de México, la alcaldesa destacó que antes del ingreso de los elementos se debe dar una coordinación con el gabinete de seguridad y las alcaldías, “así que es un proceso, no va a ser de inmediato. Me refiero que no fue ayer ni hoy”, agregó.

Explicó que para que se dé la coordinación y terminar la logística del ingreso de los elementos, así como la definición de en dónde se encontrarán los cuarteles, al menos en su alcaldía, se necesitará una semana más.

“Yo calculo que la próxima semana, en los próximos días, no tengo una información concreta pero próximamente ya la vamos a ver, obviamente hay muchas cosas que estar viendo, la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la presentación en las alcaldías, en fin, va a haber muchos momentos en los que se tiene que pasar para que pueda instalarse, por ejemplo en donde vaya a estar en las alcaldías se debe buscar un lugar para instalarlos”, detalló.

El lunes la jefa de Gobierno detalló que una primera unidad de 450 elementos estarían ya en Iztapalapa, y después, en el transcurso de esta y la próxima semana, estarían entrando los 2 mil 700 elementos en el resto de la Ciudad de México.