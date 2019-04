Guardia Nacional es diferente, pero tiene parecido con lo propuesto por EPN: expertos

La Guardia Nacional es completamente diferente a lo que han hecho otros presidentes en seguridad, pero sí tiene algunos parecidos con las propuestas de sus antecesores, indicaron los expertos en seguridad nacional, Ana María Salazar y Javier Olivo, en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Es completamente diferente, aunque sí se parece en que son medidas reactivas; Enrique Peña Nieto crea la Comisión Nacional de Seguridad y (Andrés Manuel) López Obrador crea la Guardia Nacional", indicó Olivo, también profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Agregó que estamos ante un ente que le va a hacer frente a la delincuencia organizada y a la común.

"Se busca contener su deterioro (de la seguridad), esta medida es la fuerza armada como base pero con una nueva estructura", detalló.

Añadió que son varios los expresidentes que se han apoyado en la fuerza militar.

"Si nosotros observamos: los militares no van y tocan la puerta y dicen 'quiero participar en seguridad pública', han sido desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, que se han recargado en la fuerza militar", abundó.

Al respecto, Ana María Salazar, experta en seguridad nacional, coincidió que la Guardia Nacional es diferente porque combatirá tanto a grupos criminales como los delitos del fuero común.

"Sí hay una diferencia porque se legalizó lo que ya estaban haciendo. Es un ente que tiene la doctrina militar para enfrentar a las organizaciones criminales", opinó al respecto.

La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó este miércoles la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.

Con la estrategia se fomentará la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad para reforzar la coordinación estados-municipios, con apoyo de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador provocó ayer en el pleno del Senado una “minicrisis” que derivó primero en un ríspido choque entre Morena y la oposición, y la cita al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para que comparezca.

PAN, PRI y PRD solicitaron al presidente de la mesa directiva, Martí Batres, retirar el dictamen del orden día para que no fuera publicado en primera lectura, ya que “es ilegal” porque no sólo no se apega a la reforma de la Guardia Nacional, sino además, se aprobó en comisiones sin la comparecencia del secretario.