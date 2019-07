Guardia Nacional en Iztapalapa ha disminuido los delitos: Sheinbaum

Sin precisar cifras, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que la presencia de la Guardia Nacional en Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, en la alcaldía Iztapalapa, ha disminuido la incidencia delictiva.

A una semana del ingreso de la Guardia Nacional a la colonia con los registros más altos de incidencia delictiva en Iztapalapa ya se ven resultados, afirmó la mandataria local.

“Precisamente ahí en las colonias en donde ha estado la Guardia Nacional disminuyó el delito, ya se está cuantificando y hay una buena coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hay todavía unas cosas que atender de mayor presencia policial ahí donde no está la Guardia pero ha sido muy positivo”, dijo.

En entrevista, detalló que ya se prepara el ingreso de la Guardia Nacional en algunas colonias de las alcaldías de Gustavo A. Madero Iztacalco y Venustiano Carranza.

“Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco por lo pronto son las siguientes alcaldías. Todavía no nos dan exactamente cuándo van a entrar y el número de elementos, entonces hasta que no lo tengamos con certeza no se los informaremos”, agregó.

Además, Sheinbaum Pardo dio a conocer que las primeras 350 patrullas nuevas que rentó el Gobierno capitalino se integraron a las labores de seguridad en las alcaldías de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.