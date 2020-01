Grupos de colombianos y venezolanos disputan plaza con bandas mexicanas en Morelos

CUERNAVACA.- El Gobierno de Morelos confirmó la presencia de bandas criminales conformadas por personas de origen colombiano y venezolano.

El secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, explicó que esto fue tras el reacomodo de las bandas delincuenciales que se disputan la plaza en el estado, después de que en agosto de 2019 se capturó a Santiago Mazari, alias 'El Carrete', líder de Los Rojos y que dejó más de mil muertos.

El funcionario mencionó que, si bien se han dado tiros de precisión a todos los cárteles que operan en la entidad y que provocó la escalada de violencia, están surgiendo con fuerza bandas criminales conformadas por extranjeros conocidos como Los colombianos, en su mayoría en la zona sur y oriente del estado.

“Ha venido el reacomodo de otros grupos delictivos (…) se han sumado bandas que tienen presencia nacional y regional que buscan controlar la plaza; en la información de inteligencia de la mesa de coordinación, encontramos el fortalecimiento de grupos colombianos donde tenemos que trabajar muy fuerte para desarticular esta banda que está generando mucho daño por la capacidad extorsiva que tienen”, detalló.

La mayoría de los integrantes de estas organizaciones tienen su estatus migratorio irregular, pero además de dedicarse al tráfico de drogas y robo, también cobran piso, secuestran y extorsionan. Además también operan en la Ciudad de México.

Pablo Ojeda señaló que en diciembre se redujo la violencia en el estado comparado con otros meses y otras entidades, pero añadió que existen 10 objetivos prioritarios a capturar este 2020, entre los que destacan estos presuntos delincuentes sudamericanos.

“El compromiso que hizo el gobernador (Cuauhtémoc Blanco) es que no se va a pactar con la delincuencia organizada; los golpes que hemos dado han sido a todos los grupos delincuenciales que operan en el Estado (y) que son antagónicos entre ellos”, apuntó.

Ante esta situación, Ojeda Cárdenas comentó que se reforzará la estrategia de seguridad con las bases de operaciones mixtas, conformadas por elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal y el Mando Coordinado; en especial en municipios que han registrado mayor índice de violencia, como Cuernavaca, Xochitepec, Emiliano Zapata, Temixco, Jiutepec; en la zona sur Jojutla y Puente de Ixtla y en la región oriente, Cuautla y Ayala.

De enero a noviembre de 2019, se registraron en el estado 949 homicidios dolosos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifra 34.8 por ciento mayor a los 704 registrados en mismo periodo de 2018.

Físcalía en Morelos advirtió aumento de delitos por extranjeros

En noviembre del año pasado, el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, detalló que en la dependencia se tiene el registro de que aumentó entre 20 y 30 por ciento los delitos cometidos por extranjeros, principalmente por extorsión.

“Tenemos puestas a disposición de extranjeros, no nada más de colombianos, pero no es fenómeno privativo de Morelos, ocurre en todo el país; tenemos un gran flujo migratorio y ha sido inexorable darnos cuenta de que hay extranjeros cometiendo delitos, es algo que está pasando; tenemos la intervención del Instituto Nacional de Migración para repatriarlos”, detalló.

No obstante, en ese entonces, mencionó en una entrevista para el Financiero que no solo son personas de Colombia, si no también de Guatemala, Honduras y el Salvador; sin embargo, el fiscal comentó que no puede determinar si son consecuencias de las caravanas que han marchado por el país con destino a Estados Unidos.

Pero sí insistió en que sí hay un incremento importante de delitos relacionados con sudamericanos.