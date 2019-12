Grupo ambiental respalda decisión del Gobierno de Jalisco sobre cancelación de termoeléctrica

La Plataforma México de Clima y Energía (PMCE) mostró su apoyo a la decisión del Gobierno de Jalisco y del municipio de Juanacatlán de no permitir la construcción de la termoeléctrica 'La Charrería'.

“La PMCE apoya la decisión del Gobierno del Estado de Jalisco y del Municipio de Juanacatlán para no permitir la instalación de una planta de generación de electricidad basada en energías fósiles que produciría 2.5 millones de toneladas de GEI (Gas de Efecto Invernadero) al año en medio de la emergencia climática que estamos viviendo", señaló en un comunicado.

La plataforma también destacó que la edificación de la central emitiría un gran volumen de óxidos de nitrógeno, que provocarían un incremento de las concentraciones de ozono en la región, y consumiría grandes volúmenes de agua que son necesarios para el consumo humano y la producción de alimentos.

El grupo, que también festejó la decisión del alcalde de La Paz, en Baja California Sur, de no permitir la construcción de una plataforma de generación eléctrica, afirmó que la construcción de las plantas no es aceptable “cuando existen alternativas con energías renovables que no producen emisiones de GEI y contaminantes locales dañinos para la salud, y que tienen un costo de generación (nivelado) más barato, que implicaría menos costos tanto para la CFE como para la sociedad”.

“Los compromisos signados por nuestro país ante el Acuerdo de París y las disposiciones de la Ley General de Cambio Climático obligan al Gobierno y sociedad a disminuir al menos el 22 por ciento de las emisiones de GEI esperadas para 2030. Sin embargo, la continua promoción de plantas de generación con combustibles fósiles y las políticas recientes en contra de las energías renovables impulsadas por la Secretaría de Energía y la CFE, pondrán en serio riesgo cumplir nuestros compromiso", destacó.

El grupo señaló que deben aplicarse políticas congruentes con lo ratificado por México ante la COP25 en Madrid, España.

"Acciones como la del Gobierno del Estado de Jalisco y la de los municipios de Juanacatlán y el de La Paz, van en esa dirección y por tanto cuentan con nuestro decidido apoyo y reconocimiento”, agregó la misiva.

La PMEC es un conjunto de organizaciones y asociaciones dedicadas a promover la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Está conformada por asociaciones como Greenpeace, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Agora Energiewende, El Poder del Consumidor, Grupo de Financiamiento Climático LAC, Naturalia AC, México Evalúa, The Climate Reality Project América Latina, Iniciativa Climática de México y Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.