Graue exige rescate económico de universidades en crisis

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, exigió este martes al Gobierno federal que se rescate a las universidades en crisis financiera para concluir el año.

“Es indispensable contar con suficiencias presupuestales. Por ello hemos insistido y exigimos en forma solidaria el rescate económico de las universidades con vulnerabilidad financiera, y presupuestos crecientes a toda la educación superior”, dijo.

En su discurso al recibir un reconocimiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el rector aseguró que las cerca de 200 instituciones que conforman la organización coinciden en recibir cada vez a más jóvenes en las universidades, principalmente en estados con rezago educativo.

Por lo anterior celebró que el Estado asuma la responsabilidad de cumplir con la aspiración de dotar de educación superior universal y gratuita, pero hizo énfasis en la necesidad de lograr un presupuesto suficiente para también dotar de educación de calidad e investigación a la comunidad universitaria.

“También en nuestras instituciones en mayor o menor medida reconocemos el inmenso valor de investigar y generar nuevos conocimientos y estamos convencidos de la importancia de invertir en la ciencia, la tecnología y la innovación y en esto, en forma respetuosa pero decidida, seguiremos insistiendo”, añadió.

Asimismo recordó que no se puede “ahorcar financieramente” a las instituciones que en este momento no pueden concluir el año por falta de recursos. “Hay que encontrar solución, los jóvenes tienen derecho a seguir estudiando y que no sufran por ello”, dijo en entrevista al finalizar el evento.

Hasta el momento son once las instituciones que analizan un posible rescate: las universidades autónomas de Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Coahuila y Baja California.

Firman INIFED y UNAM convenio sobre infraestructura educativa

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la Facultad de Arquitectura de la UNAM firmaron un convenio de colaboración para desarrollar e impartir un diplomado de capacitación en infraestructura educativa, en las modalidades mixta, presencial y a distancia.

El convenio fue firmado por el director general del INIFED, Jorge Jiménez Alcaraz, y por el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari Hiriart, el cual incluye la capacitación de especialistas y profesionales en materia de normatividad; gestión integral de riesgos; diseño arquitectónico; espacios de aprendizaje; equipamiento; adaptación climática; análisis, y certificación.

El diplomado, que inicia el próximo 9 de septiembre, se llevará a cabo en aulas virtuales de videoconferencia de la UNAM; los participantes contarán con materiales didácticos necesarios para tomar el diplomado y, en la parte presencial, la Facultad proporcionará el personal técnico de apoyo en el manejo, capacitación, captura de información, operación y seguimiento de las aulas virtuales.

La fecha de preinscripción será hasta el 2 de septiembre y como fecha límite el día 6 para la inscripción. Los interesados podrán registrarse a través de la página de internet de la División de Educación Continua y Actualización Docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en arquitectura.unam.mx/educacion-continua.html

El INIFED dará acceso a los participantes a sus instalaciones para realizar sesiones presenciales y prácticas en campo de acuerdo al programa académico.

Además, el participante no titulado de la carrera de arquitectura de la UNAM, y que apruebe satisfactoriamente el diplomado, podrá optar por la titulación y su registro en el Padrón Nacional de Evaluadores que tiene la INIFED.