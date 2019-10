Graue alienta a tener confianza en el ‘buque 4T de AMLO’

Para el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, en julio de 2018 la gente optó por un cambio y “ese cambió sucedió”. Equiparó la llamada cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador con un “buque” que “va caminando” (sic) y en el que hay que tener confianza.

“Un barco, como es un país con 130 millones de habitantes, una economía potente, con recursos y una gran infraestructura humana no cambia rumbo fácilmente, de un día para el otro. Es gradual, es como un gran transatlántico que, por más que se le dé vueltas al timón, se va moviendo poco a poco y hay que tener esa confianza”, refirió en entrevista con Héctor Jiménez Landín para El Financiero Bloomberg TV.

A pesar de lo catastrofista que puedan llegar a ser algunas expresiones, Graue Wiechers le entregó su voto de confianza al titular del Ejecutivo federal: “Ahí vamos, el país lleva un rumbo, un rumbo económicamente que parece ser viable, estando o no de acuerdo en algunos proyectos, pero en fin, ahí vamos, el buque va caminando”.

Acorde con el discurso de López Obrador, el rector, quien busca reelegirse por un periodo más al frente de la universidad, planteó que “no funcionó el modelo económico, llámele modelo neoliberal o como quiera llamarle”, y todo aquello hecho en décadas pasadas, que “no llegó a la bolsa de los ciudadanos”.

“Tenemos una sociedad un tanto polarizada, quienes quieren el cambio y quienes no quieren el cambio, ahí hay un primer ánimo que debemos ir superando, porque sí necesitamos cambiar”, agregó.

En este sentido, consideró que uno los “grandes indicios” de esta transformación está en los índices de confianza en los que muestra una disminución, principalmente en la corrupción.

De acuerdo con el académico, fue el modelo el que generó que la sociedad quedara decepcionada, y muestra de ello –apuntó– está en las protestas, no sólo en México, sino en todo el mundo.

“Llámense anarcos, encapuchados, como quiera llamarle, lo que muestra es un enojo contra lo que les tocó vivir”, explicó.

-“¿Contra la sociedad?”

“Contra lo que estamos viviendo. Es una señal de angustia y desesperanza”, respondió.

Cuestionado sobre la estrategia de prevención a las adicciones y seguridad dentro de los distintos planteles, el rector Graue dio a conocer que se tiene un plan maestro para los próximos cuatro años, que se debe ir ajustando acorde a la realidad nacional. Subrayó que se trata de una de sus prioridades, además de capacidad de respuesta, iluminación y comunicación.

“La Universidad no es un territorio aparte”, por lo que si se presenta un delito de importancia en el que requiriesen entrar las fuerzas del orden público, “por supuesto que no habría problema”.

Sin embargo, lo que no se quiere, aclaró, son “fuerzas del orden público persiguiendo a delincuentes en la universidad”.

Finalmente, confesó que el Auditorio Justo Sierra, rebautizado como “Che” Guevara, en la Facultad de Filosofía y Letras, se trata de “una piedra en el zapato”, un tema que ha estado y estará en su escritorio.

“Es algo que nos indigna, no debe de haber espacios que no sean de los universitarios y se instruyó para que se hiciera con el convencimiento y en eso he estado cuatro años. Lo hemos intentado en múltiples ocasiones y seguiremos intentando”, puntualizó.