Gómez Urrutia plantea retirar concesión a Grupo México tras derrame

El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia planteó este martes cancelar la concesión a Grupo México como una de las sanciones por el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés.

“Después de las investigaciones que hagan las autoridades, ellos determinen si fuera así o no (de cancelar o retirar la concesión), pero si usted me pregunta mi opinión, claro que sí: No podemos seguir arriesgando a las personas, ni la flora ni la fauna de las regiones donde operan” esas empresas, comentó.

Entrevistado en Palacio Nacional al término de una reunión con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el también líder sindical observó que se deben detener este tipo de accidentes.

“Como que la ambición y la avaricia no pueden hacer a un lado la principal responsabilidad social que tiene que es cuidar la seguridad de todos”, planteó Gómez Urrutia.

“Al rato vamos a comenzar a ver, como decía yo, ballenas, delfines o tortugas muertas como consecuencias de estos derrames, pero también las personas, porque luego todas estas sustancias químicas lo que producen es una muerte lenta, son sustancias cancerígenas”, añadió el legislador.

Consideró que las empresas deben hacer un compromiso formal de no causar afectaciones de ninguna especie “y si no cumplen que se les aplique las sanciones que correspondan por parte de las autoridades, pero es muy importante que este tema se corrija de inmediato, no podemos seguir de esta manera”.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que durante su gobierno habrá cero tolerancia con las empresas que pongan en riesgo la salud y la vida de las personas y cero tolerancia con las que contaminen y dañen el medio ambiente.

“Eso es lo que hay que hacer y aplicar las sanciones. Si eso es recurrente y no corrigen a tiempo, pues obviamente habrá que aplicar ese tipo de sanciones, suspender o cancelar (la concesión)”, planteó.