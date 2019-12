Gómez Mont, extitular de Segob, niega estar involucrado en transferencia a empresa de García Luna

Fernando Gómez Mont, quien fue titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el Gobierno de Felipe Calderón, negó este jueves haber estado involucrado en la transferencia de 2 mil millones de pesos de esta dependencia a una empresa ligada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP).

"Me parece lamentable que en temas como estos el Gobierno esté dando información imprecisa que solo tiende a poner un velo de sospecha e infamia sobre las personas y sobre las instituciones, y lo que pueden y deben hacer es investigar la información concreta.

"Hoy por hoy, simple y sencillamente, lo que puedo decir, no me toca a mí aclarar lo que no está claro, lo que toca es que quien hace alguna divulgación en este sentido lo haga con la seriedad del caso y con el fin de investigar, no solo de estar especulando y manchar el prestigio de personas e instituciones", apuntó el exfuncionario en entrevista con MVS.

El exfuncionario federal destacó que, durante su desempeño como titular de Segob, nunca recibió información de lazos entre García Luna y el Cártel de Sinaloa.

"Jamás tuve información del gabinete de seguridad, de agencias nacionales o internacionales, que me denunciaran lazos entre García Luna y miembros del Cártel", destacó en Grupo Fórmula.

El miércoles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, confirmó que investigan la triangulación de alrededor de 2 mil millones de pesos entre la Secretaría de Gobernación durante el sexenio pasado y una empresa ligada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

“Hay una triangulación entre recursos de gobernación y una empresa en la que García Luna es accionista”, dijo ante en Palacio Nacional, previo a la XLV Reunión de Seguridad.

En tanto, este jueves, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la triangulación ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, no durante la administración pasada, que estuvo a cargo de Enrique Peña Nieto.

Gómez Mont fue titular de dicha dependencia entre noviembre de 2008 y julio de 2010, cuando renunció al cargo, el cual fue asumido por Francisco Blake Mora y, tras su muerte en noviembre de 2011, después por Alejandro Poiré.

Fue el tercer secretario de cinco que ocupó la titularidad de la dependencia. Antes estuvieron Francisco Ramírez Acuña (diciembre 2006-enero 2008) y Juan Camilo Mouriño (enero 2008-noviembre 2008).