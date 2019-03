Golpe de Estado técnico, dice la oposición sobre protestas de la CNTE

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC en la Cámara de Diputados exigieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a los diputados federales de Morena que pongan freno a los “abusos” de la CNTE y que garanticen el Estado de derecho.

Reunidos nuevamente en un restaurante cercano al Palacio Legislativo –bloqueado otra vez por maestros y con el retiro del operativo de seguridad que se había instalado para permitir el acceso a los legisladores–, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, reclamó que “avanzamos ya en un dictamen de consenso, pero se requiere de garantías de seguridad para poder trabajarlo”.

“Vivimos en un Estado 'fallido', en un Estado de excepción; no se puede aceptar un chantaje en contra del Congreso y pedimos al gobierno que cumpla con su obligación y que ofrezca garantías necesarias”, dijo.

“Los maestros han cometido 'un golpe de Estado técnico', es un abuso y no son más que unos cuántos los que cerraron la Cámara de Diputados, de la que 'sospechosamente' se retiró el operativo de seguridad que se había dispuesto para proteger el acceso de los legisladores”, completó la vicepresidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, del PRI.

El coordinador parlamentario priista, René Juárez Cisneros, acusó: “No le demos tantas vueltas. Los diputados estamos aquí, cumpliendo con nuestra responsabilidad, que el Gobierno federal y el Gobierno de la ciudad cumplan con la suya; que dialogue, que haga política, que sea eficaz, que sea eficiente, que establezca acuerdos. Nosotros estamos cumpliendo, ellos no”.

“Eso sí, si nos piden que nos vayamos a dormir y que traigamos colchonetas y sábanas, eso no lo vamos a hacer; queremos seguridad para las diputadas y los diputados. Si no hay garantías, si no hay certeza, si no hay condiciones, nosotros vamos a seguir responsablemente aquí, pendientes”, añadió.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo que “las diputadas y los diputados del PRD estamos listos para debatir y aprobar un dictamen ya consensuado, estamos listos para trabajar, pero exigimos al gobierno garantías y condiciones para cumplir con esa responsabilidad”.

El jefe de la bancada de MC, Tonatiuh Bravo, se quejó de que “es inadmisible que los diputados ‘andemos a salto de mata’, de que la Cámara esté paralizada; respetamos el derecho a la libre manifestación, no queremos lastimar los derechos de los maestros ni de nadie, pero también exigimos el respeto a los derechos de los otros”.