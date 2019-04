Gobierno violenta espíritu de la Ley con mando militar en la GN: PAN

El Gobierno federal violentó el espíritu de la ley y se burla de los mexicanos al nombrar a un militar en activo para encabezar la Guardia Nacional; lo que buscamos y exigimos es la correcta aplicación de la ley para que se nos dé seguridad a todos los mexicanos, aseveró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

“Lo que busca y desea Acción Nacional es la seguridad para los ciudadanos, ese fue el objetivo primordial para apoyar a la Guardia Nacional. Dimos nuestro voto de confianza en su aprobación, ya tienen los instrumentos legales y operativos que pidieron, lo que ahora exigimos es su correcta implementación y funcionamiento; ya no tiene pretextos, ahora es tiempo de dar resultados”, consideró.

Cortés Mendoza señaló que con el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio se dejó en claro que, con tal designación, el Ejecutivo contravino el espíritu de la ley aprobada por el más amplio consenso político en todo el país, a fin de que esta tuviera un mando civil.

“Para Acción Nacional la profesionalización y depuración de ministerios públicos, de los cuerpos civiles de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno es el único camino seguro y sostenible para recuperar la seguridad de los ciudadanos y garantizar el regreso paulatino de las Fuerzas Armadas de México a sus cuarteles”, resaltó.

Por su parte, el senador Damián Zepeda comentó que el Congreso le dio a México una Guardia Nacional civil y el presidente insiste, en la práctica, en que sea una Guardia Nacional militar, así lo revelan los nombramientos que hizo esta mañana al designar como comandante de la misma a un militar en activo.

Indicó que “el Ejecutivo está burlando la ley, al menos con el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio, pues no basta con que se diga que está en proceso de retiro, desde el minuto uno que asumió el cargo tuvo que haber presentado su licencia a su servicio activo militar”.

Indicó que “es inconstitucional que un militar actuando como tal, esté al frente de la Guardia Nacional y de no presentar licencia, toda actuación que tenga la Guardia es imputable, toda detención se puede prestar para un amparo y cualquier operativo tiene un riesgo jurídico, porque está prohibido en México que las Fuerzas Armadas en tiempo de paz participen en labores ajenas y la Constitución establece que la Guardia debe ser civil”.

Zepeda Vidales comentó sin embargo que es posible que el general designado como comandante de la Guardia y haya presentado su licencia al cargo, “pero no lo hacen público porque lo que quiere el presidente es hacer ver que se hace lo que él quiere. Pero si no lo ha hecho, la pregunta es si tiene o no licencia el militar, porque esa es la única salvaguarda legal que podemos tener para evitar la violación de la ley”.

Indicó que, no obstante, en la práctica, queda muy claro que más allá de esta licencia o no, el mensaje que manda el presidente es que va a militarizar el país.