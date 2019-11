Gobierno no permitirá chantajes de oponentes a construcción de Tren México-Toluca: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este viernes que no se permitirá que grupos chantajeen o extorsionen con parar obras de proyectos como el Tren Interurbano México-Toluca con el fin de obtener dinero.

"No se va a permitir la extorsión, el chantaje, porque no es el dinero de los funcionarios, el dinero del presidente, sino es el dinero del pueblo. Y ya no hay robadera en el gobierno (...) Nada que: ‘Voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero’. Así ya no, eso se terminó, si no es justo sobre todo y si no es legal, no hay dinero del presupuesto".

"Ya no es el tiempo en que se sacaba dinero del presupuesto a diestra y siniestra, que es dinero de todos, hasta se decía: ‘¿Y tú por qué cuidas el dinero del presupuesto si no es tuyo?, ¿qué andas ahí cuidando?’ o ‘Si no nos das, aquí nos quedamos’. Pues ahí se quedan", apuntó.

Al mencionar obras de administraciones pasadas que quedaron inconclusas, el mandatario federal hizo referencia a dicho tren, el cual se estimó que este costaría 30 mil millones de pesos; pero se han ejercido 60 mil millones y para terminarlo se invertirán otros 30 mil millones de pesos.

Argumentó que el proyecto debe ser terminado por cuestión de responsabilidad, pues se ha invertido dinero del presupuesto, el cual es del pueblo.

"Aprovecho para decirles con mucha claridad a los que se han venido oponiendo a la construcción del tren de Toluca a la Ciudad de México que ya se cumplió con sus demandas, que ya se pagó el derecho de vía, para hablar claro, que se puede probar lo que se ha destinado a pagar afectaciones, más otro tipo de erogaciones para mejorar las comunidades por donde pasa el tren", puntualizó.