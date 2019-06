Gobierno mexicano cayó en las 'bravatas electoreras' de Trump: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, acusó que “México no puede renunciar al derecho humano a la migración. Somos 36 millones de mexicanos del otro lado”. Ante ello, dijo que “es gravísimo que México selle sus fronteras en contra de los tratados internacionales”.

El diputado de Morena criticó que el Gobierno mexicano se fue con “la finta”, y cayó en el juego político interno y en las “bravatas electoreras” del presidente Donald Trump.

“Estas son bravatas electoreras, yo no creo que el Gobierno pueda ni siquiera comprometerse a hacerlo, la frontera es excesivamente pros y también tenemos la migración. Nunca he entendido, lo confieso, no soy economista, qué tan grave es cinco por ciento de aranceles”, declaró el legislador.

Recordó que “ni siquiera el legislativo norteamericano está de acuerdo, vieron las declaraciones de mi contraparte, Nancy Pelosi, y totalmente; es un juego político interno, que no se vayan con la finta, es un juego político. México ni puede, ni debe”.

Explicó que “Estados Unidos, en su territorio, puede acoger tres veces más de los habitantes que tiene, digamos, según los estándares de la Unión Europea. Quiere decir que podemos migrar un siglo más, pues hay mucho terreno”, dijo.

“No creo que esta presión dure después del gobierno de Trump y México no podrá cambiar de política migratoria. Hubo una presión brutal, con amenaza económica, y ellos dicen, los americanos, que acordamos considerar las fronteras. Eso es imposible y contrario a derecho”, remarcó el legislador.

Tan es así –dijo- que este miércoles presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales en materia de migración.

“El principal objetivo será resaltar que la migración es un derecho humano, como se establece en los principales tratados civiles y políticos de la Organización de las Naciones Unidos (ONU)”, expuso.