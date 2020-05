'Cuenta hasta 10', así es como el Gobierno busca parar la violencia contra la mujer en la cuarentena

El Gobierno federal lanzó este miércoles la campaña 'Cuenta hasta 10' contra la violencia familiar ante el aumento de mujeres violentadas durante el confinamiento por COVID-19.

Sin embargo, la campaña fue recibida con críticas en redes sociales pues los usuarios consideran que esta responsabiliza a las mujeres de dicha situación.

La campaña fue presentada durante la conferencia de prensa mensual que realiza la Secretaría de Gobernación sobre las acciones implementadas contra la violencia hacia las mujeres, en la que se presentaron imágenes y videos que ya circulan en redes sociales.

El mensaje invita a las mujeres a llamar al 911 en caso de sufrir violencia y muestra imágenes de una mujer que está a punto de ejercer violencia.

"Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes, cuenta hasta 10 y saca la bandera blanca de la paz", recomienda uno de los videos.

Al respecto, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social del Gobierno federal, sostuvo que para realizar esta campaña se construyó un diálogo con grupos de mujeres, asociaciones, sector privado y las diferentes instancias del gobierno, razón por la cual tardó unas semanas más en darse a conocer.

"El diálogo se fue transformando para no estigmatizar y para no caer en los clichés a los que estamos acostumbrados cuando se aborda el tema de las mujeres, indicó.

Informó que se trata de "un primer saque" de la campaña. "Vamos a una nueva normalidad con la posibilidad de que haya un rebrote, aun cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia el último día del mes de mayo en el caso de la Ciudad de México, las medidas continuarán", dijo.

Reconoció que hay algunas imágenes en las que la protagonista es una mujer porque también existe violencia contra niñas y niños por parte de los adultos sin importar el género.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, argumentó que los primeros ensayos de imágenes que fueron presentados eran más violentos.

"Nosotros pensábamos que mejor teníamos que mandar un mensaje de cómo evitar la violencia (...) sí había algunos videos que nos parecieron un poquito violentos. Lo que decidimos en un primer saque es mostrar cómo prevenir la violencia".

Sin embargo, la campaña fue criticada en redes sociales, donde los usuarios señalaron que se responsabiliza a la mujer de la violencia.

El Colectivo No te Calles publicó: "Nosotras ya contamos hasta 10 y lo único que obtuvimos fue esta rabia y contra el Estado. Que sigue mandando un mensaje de impunidad y tolerancia a todas las conductas que violentan a las mujeres".

"No sé qué me preocupa más: La falta de sensibilidad e interés del Presidente @lopezobrador_ o que diseñen campañas donde no tienen un gramo de idea de ComSoc con perspectiva de género. #Lamentable por todos lados. P.D este refrito salió año atrás con @Anahi #CuentaHasta10", señaló Edurne Ochoa, presidenta de 33 Mujeres A.C.