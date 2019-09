Gobierno inicia proceso para reclamar bienes incautados en EU a delincuentes mexicanos: AMLO

El Gobierno federal ya inició un proceso para que el dinero que sea incautado a criminales mexicanos en Estados Unidos sea devuelto al país, afirmó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya iniciamos un proceso porque queremos que todo lo que se confisca en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México se le devuelva a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos", apuntó.

López Obrador abundó que la administración federal no dejará de litigar ningún caso "cuando se trate de dinero" que pueda ser utilizado en favor de México.

"Vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias", destacó.

El 18 de julio, el mandatario adelantó que buscaría que dichos recursos fueran devueltos al país , esto a raíz de la solicitud que el Gobierno de EU había hecho para quedarse con los posibles bienes del capo.

El presidente también hizo referencia a la declaración de José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo Soto, abogados de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quienes afirmaron que su cliente pidió que el dinero que se le incaute en EU y que sea entregado a México sea destinado a comunidades indígenas.

"Me gustó la declaración, para qué digo que no si sí. No sé si sea cierta, no puedo verificarlo, pero si es como salió en los medios (...) yo lo veo bien", apuntó.