Gobierno ha sido 'disfuncional', de 'retrocesos' y 'autoritario', acusa oposición

Los partidos de oposición –PAN, PRI, PRD y MC– descalificaron desde la tribuna del Congreso de la Unión el Primer Informe del presidente López Obrador, y acusaron que esta parte de su gobierno ha sido “disfuncional”, de “retrocesos” y “autoritario”.

Entre gritos de “¡espurio!” al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y pancartas contra el “autoritarismo” de Morena, el panista Xavier Azuara expuso que “hoy la patria sufre las mieles del poder absoluto”, y lamentó “la regresión y el retroceso” cuando la gente lo que esperaba del nuevo gobierno era “un buen ejemplo y compromiso ético por parte de sus representantes, no más improvisaciones, no más afrentas al Estado de derecho, no más discursos y acciones que dividen a la sociedad.

La senadora del PRI Beatriz Paredes planteó que “la reiterada respuesta de que todo lo que se decide es para erradicar la corrupción tiene eficacia política, incluso electoral, pero es disfuncional para la conducción correcta y la gobernabilidad; deja vacíos, confunde procesos y puede concluir en la demolición de las instituciones.

“El alegado sobre la popularidad presidencial puede ser un fuego de artificio. Con datos de Mitofsky, para el tercer trimestre de gobierno, Carlos Salinas tenía 70% de popularidad; Ernesto Zedillo 36%; Vicente Fox, 62, Felipe Calderón, 66, Enrique Peña, 56; Andrés Manuel, 62. ¡Cuidado con regodearse con espejismos efímeros, que más tienen que ver con la adhesión al presidencialismo que con la identidad personal!”

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez, acusó que en los últimos nueve meses “sólo hemos visto desatinos e incompetencias y el incremento de violaciones a los derechos humanos, lo que denota que López Obrador no se preparó para ser Presidente, no se preparó para gobernar”.

Por MC, Tonatiuh Bravo anotó que “ha sido un año de retroceso institucional; este gobierno va en sentido contrario a la transparencia y a la democracia, por lo que llegó el momento de cambiar las coordenadas, de hablar con claridad y poner a México en el rumbo correcto”.

Por Morena, Ricardo Monreal respondió a las críticas y exclamó: “¡Se aguantan, somos mayoría!” y pidió que “no se confundan, estamos en un real cambio de régimen, no en una alternancia, porque las alternancias sólo dejaron saqueos”.

También salió en defensa de Muñoz Ledo frente a los panistas, y dijo: “Cuando muchos de ustedes no habían nacido, él ya se encontraba en las calles luchando. Porfirio es historia, ha contribuido de manera notable, es un luchador social, no merece los adjetivos y calificativos, de los más sucios y ruines, contra un hombre de Estado. Aunque les duela, Porfirio es historia”.