CDMX lanza convocatoria para diseñar escultura que se construirá con armas

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó este viernes una convocatoria para artistas plásticos con el fin de que propongan cómo harían una escultura con armas destruidas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció esta convocatoria en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México.

De acuerdo con Sheinbaum, se han recabado 4 mil 6 armas que han sido destruidas, como parte del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", el cual se implementó para contribuir a la prevención de la violencia en hogares, escuelas y calles capitalinas.

A través de dicho programa, el Gobierno convoca a la ciudadanía a entregar las armas de fuego y municiones con las que cuente y, de acuerdo con un tabulador, se entrega un apoyo económico a cambio. Este puede ir desde los 24 pesos (un arma hechiza corta) hasta 8 mil pesos (una pistola subametralladora P90, la más cara).

La escultura, que es de técnica libre, será realizada por los artistas con el material ferroso obtenido con la destrucción de estas armas obtenidas.

"El material se pondrá a disposición de las y los artistas que quieran participar en la creación de una obra escultórica con el tema: Cultura de la Paz y No Violencia en la Ciudad de México", indica la convocatoria compartida por la mandataria capitalina en su cuenta de Twitter.

Las propuestas serán recibidas desde este viernes y hasta el 19 de octubre en la sede del Consejo Ciudadano, en Amberes 54, colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los artistas podrán participar de manera individual o en equipos de máximo tres personas. Si se trata de un grupo participante, este deberá nombrar a un representante, quien será responsable de la obra ante el Comité Organizador, indica la convocatoria.

"La obra deberá incluir la base o soporte donde será exhibida, cuya medida no debe exceder los 2 metros. En la propuesta, la creación deberá apreciarse desde todos los ángulos (360°). Las obras que no respeten esta medida no serán aceptadas", apunta.

De acuerdo con el documento, la obra será nombrada patrimonio cultural de la CDMX.