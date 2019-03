Gobierno de Chiapas desaloja predio invadido; 26 personas fueron detenidas

Chiapas.- El gobierno de Chiapas desalojó un predio de 44 hectáreas que desde 2017 tenían en posesión integrantes del Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente-Emiliano Zapata (MOCRI-EZ).

En el operativo fueron detenidas 26 personas, informó el fiscal general del estado Jorge Luis Llaven Abarca.

En conferencia de prensa este viernes, el funcionario dio a conocer que la Fiscalía a su cargo tiene 71 carpetas de investigación por denuncias de invasiones de tierras.

7 mil hectáreas de tierras han sido invadidas en zonas rurales y urbanas en toda la entidad.

Explicó que en las mesas de seguridad donde participan los tres niveles de gobierno se acordó “restituir a sus legítimos (dueños) las tierras que les fueron despojadas no sólo a propietarios de ranchos, sino también a familias de bajos recursos económicos” como el del Predio Magaly, de Berriozábal, donde este viernes fueron desalojados miembros del MOCRI-EZ.

En el caso de esta organización, Llaven Abarca dijo que tienen “una veintena de ranchos y predios urbanos invadidos”.

El Predio Magaly es una propiedad urbana que fue fraccionada para unas 400 familias de bajos recursos, quienes ya habían escriturado sus lotes; sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, ya cuando empezaban a ocuparlos, llegaron miembros del MOCRI-EZ a ocuparlas.

Más temprano, un millar de policías estatales ingresaron al predio y realizaron el desalojo. En el operativo policiaco fueron detenidas 26 personas. Dentro de ese grupo figura uno de los líderes de esa organización.

“En Chiapas no se va a tolerar más una invasión, un despojo a la propiedad ajena”, dijo el funcionario e hizo una llamado “a quienes tienen tierras que no les pertenezcan que las desocupen y que quienes tienen alguna propiedad invadida que presenten su denuncia penal si no lo han hecho”.

Este es el segundo operativo policiaco en una semana. El pasado viernes 15 de marzo se realizó el desalojo de un predio de la capital del estado.

De ese operativo resultaron 35 personas detenidas, quienes ahora enfrentan cargos por los delitos de despojo agravado, motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, robo con violencia, pandillerismo, daños dolosos, desobediencia y resistencia de particulares.