López Obrador da a conocer análisis sobre ataques a la prensa en redes sociales

Luego de que durante la semana pasada se generaran diversos hashtags en Twitter contra la prensa, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes un análisis sobre lo ocurrido.

Alejandro Mendoza Álvarez, titular de información y vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, destacó que se identificó una cuenta madre de 'bots' asociada a un usuario llamado 'Tumbaburros', y hubo actividad en 'child bots', también conocidos como 'nodos', desde las cuentas del exsecretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; el panista Juan Carlos Romero Hicks; y Luis Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón.

Sobre los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta, el funcionario señaló que el 70 por ciento de las menciones que hubo fueron negativas hacia los medios de comunicación, mientras que el 20 por ciento fueron positivas y el 10 por ciento fueron neutrales.

Dichas tendencias se generaron luego de la conferencia de prensa matutina del 31 de octubre.

Al presentar un análisis, Alejandro Mendoza Álvarez, titular de información y vinculación tecnológica de la @SSPCMexico, informó que se observó una importante actividad, en lo que se conoce como 'child bots', de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. pic.twitter.com/Swq5tas58h — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 4 de noviembre de 2019

Asimismo, explicó Mendoza, el mayor volumen de tuits provinieron de Ciudad de México, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, mientras que a nivel internacional destacaron las discusiones en Chile, España y Perú.

Apuntó que en el intercambio de menciones, el 74.27 por ciento fue por parte de usuarios reales, mientras que el 25.73 por ciento correspondió a 'bots'.

Además, del total de usuarios, el 21.60 por ciento fueron mujeres, 50.69 por ciento hombres, y 22.71 usuarios indefinidos.

Al respecto, el presidente López Obrador pidió ejercer el derecho de réplica pero con respeto y con argumentos.

"La recomendación respetuosa es que no se insulte, sino que se argumente (...). Los conservadores están desquiciados, desesperados, no tienen argumentos, insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral, nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará", afirmó.

Luego del informe, la excandidata a la presidencia, Margarita Zavala, pidió al mandatario federal no utilizar a su hijo Luis Calderón.

Señor Presidente @lopezobrador_ : para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 4 de noviembre de 2019

"Está usted utilizando el Poder del Estado a través de su rueda de prensa,para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo", señaló el expresidente panista.

Señor Presidente: está Usted utilizando el Poder del Estado a través de su rueda de prensa, para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 4 de noviembre de 2019

Al ser cuestionado sobre su opinión respecto a la defensa tanto de Zavala como de Calderón a su hijo, López Obrador recordó que la investigación sobre los hashtag se había anunciado el viernes en la conferencia matutina.

"Aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema, fue de dominio público, y no me voy a reservar nada porque sino van a decir que estamos ocultando información. Es transparencia. Y el que no quiera ver visiones que no salga de noche", comentó.