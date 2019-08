Gobierno de AMLO planea crear una universidad nacional para médicos y enfermeras

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó este jueves que se está planeando la creación de una universidad nacional destinada a la formación de médicos y enfermeras.

"Estamos hablando con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México porque ella tiene el propósito, y nosotros vemos con muy buenos ojos, crear una universidad destinada a la formación de médicos y de enfermeras, una universidad nacional", indicó en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario federal apuntó que se ha rechazado a los jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión a las universidades, lo que ha causado que no existan médicos suficientes para el país. Indicó que incluso en el seguro social hay vacantes que no pueden cubrirse debido a que no se cuenta con ciertos especialistas.

"Necesitamos con urgencia formar médicos y especialistas. Ya existe este proyecto, se está pensando en la creación de una universidad especial de formación de médicos y de enfermeras, nacional, que esté administrada por el Gobierno de la Ciudad de México con el respaldo del Gobierno federal", agregó.

López Obrador no dio más detalles con respecto al proyecto.