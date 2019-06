Gobierno de AMLO invertirá 52 mdp para combatir el sargazo

El almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina (Semar), informó este lunes que actualmente se cuenta con 52 millones de pesos para atender la llegada del sargazo al sureste de México, en específico a Quintana Roo.

"Tenemos hoy 52 millones de pesos. No vamos a comprar sargaceras, ni vamos a licitar, ni nada por el estilo a empresas que pongan barreras. Vamos a construir la Secretaría de Marina, ya tenemos un diseño de sargacera. Si afuera costaría 15 millones, a nosotros nos van a costar 6 millones", afirmó el secretario.

Ojeda detalló que 7 millones de pesos fueron otorgados por la Secretaría de Turismo, mientras que 45 millones son de la Secretaría de Hacienda.

Aseguró que dentro de dos meses estará lista la primera sargacera y estiman crear entre 10 y 12.

Además, se comprarán barreras para atacar la situación. Esta adquisición se estima en 14 millones de pesos "pero creo que puede ser menos", dijo el funcionario.

El secretario de Marina explicó que también se cuenta con la compra de un barco sargacero que se encuentra en Ensenada y será llevado hacia Manzanillo para después traerlo a Quintana Roo.

Otras acciones son la adquisición de radares para detectar la llegada de manchas de sargazo, así como pláticas con el Conacyt y universidades, aunque no especificó cuáles, para investigar qué hacer con esta alga.

"Muchos dicen que se pueden hacer casas, que se puede hacer energía, pero no nos dan esa información. No tenemos un diagnóstico real. Tenemos varios tiraderos en la Península y estamos analizando que no sea así, pues el sargazo trae ciertos productos contaminantes", apuntó.

Rafael Ojeda aseveró que no se trata de un problema; sin embargo, lo importante es que ahora el Gobierno federal, en coordinación con la administración estatal, se encuentra ocupándose la llegada de esta alga.

"Vamos a partir de que lo debemos de tomar así, el sargazo no es un problema, el sargazo es una situación que se esta dando en muchos países y que lo estamos afrontando. Por primera vez se esta afrontando como un problema de Estado", declaró Ojeda Durán.

El domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, pese a lo que consideran los especialistas, el problema del sargazo no es 'gravísimo'.

A finales de mayo la llegada del sargazo dejó invadidas las playas en el tramo que abarca desde Tulum hasta la entrada de la Zona Hotelera de Cancún, según el reporte del Sistema de Alerta Temprana de la Red de Monitoreo de Sargazo Cancún.

El Sistema de Alerta Temprana de la Red de Monitoreo del Sargazo Cancún, anticipó 'meses difíciles' en junio, julio y agosto para el litoral quintanarroense ante la acelerada reproducción del alga en las cercanías de las Antillas Menores y más al sur, en la región NERR (Región de Recirculación al Norte del Ecuador), que se ubica frente a la costa de Brasil.

El 20 de junio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que en Quintana Roo 25 playas consecionadas a privados representan un riesgo para la salud de los bañistas, pues en estas hay elevadas cantidades de esta alga en descomposición. El mayor peligro es para niños y adultos mayores debido a que el ácido sulfúrico que se genera con el sargazo descompuesto es nocivo, apuntó.